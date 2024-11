Susana Laciar hizo su balance de la gestión: ¿qué obras le quedaron por realizar en este casi primer año?

jueves, 28 de noviembre de 2024 21:48

En poco más de una semana, Susana Laciar cumplirá su primer año en la gestión de la municipalidad de la Capital. Al momento de hacer un balance sobre la misma indicó "la evaluación la deben hacer los vecinos. Uno no debe cansarse de gestionar y eso lo hacemos todos los días".

"Fue un año difícil y complicado con mucha incertidumbre sobre todo por los ingresos, entonces en materia de obras a medida que pudimos ahorrar recursos después saber que con esos recursos por administración o por cotejo de precios pudimos hacer las obras", explicó.



"En Capital queda mucho y en sus distritos les falta pavimentación, como veredas y espacios verdes y esas pequeñas obras que estaban faltando y en las que estamos trabajando. Sobre todo con iluminación y los servicios que piden los vecinos", añadió.

La intendente también fue consultada sobre que pasará con el Teatro Municipal y remarcó que "estamos evaluando, el teatro no es nuestro pero lo alquilamos y en infraestructura no esta bien mantenido. Deberíamos hacer una inversión muy grande en un espacio que no es propio, estamos evaluando que hacemos con el dueño del inmueble pero la cultura no va a cesar".