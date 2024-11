Bono navideño: qué analiza el Gobierno sanjuanino para contratados

miércoles, 27 de noviembre de 2024 10:06

Con la propuesta de pagar un bono navideño de $80.000 para los docentes, el Gobierno de San Juan analiza otorgar ese extra a contratados.

Así lo anticipó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem a radio Sarmiento cuando fue consultado por ello: "Los bonos anteriores que se pagaron en enero y febrero llegaron también a los contratados. El bono tiene mucho que ver con esos sectores más bajos que tiene la administración pública, proque hay otros en los que el bono no les incide mucho. Pero los sectores más bajos son los que más importan. Lo vamos a confirmar con el ministro de Economía".

Sobre los fondos con los que se solventará el pago del bono, dijo que "son partidas extra y su pago tiene que ver con una actitud del gobernador Marcelo Orrego. En sus años de intendente, tuve la suerte de acompañarlo en toda su gestión y siempre en la municipalidad trató en fechas claves, de hacer un esfuerzo mayor y compartir el dinero que tiene el Estado. Se tratará que todas las familias estatales sanjuaninas tengan algo asegurado para Nochebuena y fin de año".

En tanto, este pago extra no llegará a los funcionarios. "Este bono no aplica para la planta política. No tengo la definición final del gobernador, pero decimos que va a ser así. Es que así fue las últimas veces".