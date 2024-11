Orrego, sobre el nuevo secretario de Seguridad: "todo a su tiempo"

jueves, 21 de noviembre de 2024 11:18

Tras la salida de Gustavo Sánchez de la secretaría de Seguridad, aún no está designado su reemplazo y el gobernador Marcelo Orrego se refirió a ello.

Acerca de la designación. el gobernador expresó "todo a su tiempo y armoniosamente hay que hacer claro esto. Cuando tengo que tomar las decisiones, las tomo y no me tiembla ni un segundo el pulso. El único compromiso lo tengo con la gente, y cuando determino que las cosas hay que cambiarlas, las cambio. Le dije a los sanjuaninos que aquellas cosas que estaban bien, las iba a seguir desarrollando, y aquellas cosas que no, no".

Señaló sobre el perfil, dijo que "tiene que ver con proteger a las familias sanjuaninas, con que se comunique bien y yo creo y estoy convencido que hemos mejorado muchísimo en lo que son los índices de seguridad. Eso es una estadística pura que me aporta la inteligencia que lleva adelante la la policía de San Juan. Pero es un tema central en el que siempre hay que mejorar".

Por otra parte, destacó que llegó equipamiento para trabajar en seguridad. "Están las cámaras nuevas porque cuando comencé la gestión teniamos un 50% menos de las cámaras de seguridad que debería contar nuestra provincia. Hemos logrado el objetivo y ya han llegado de las cámaras. Se van a empezar a instalar y empezaremos por el departamento de Chimbas. Segundo, tenemos el tema de que se declaró desierta la licitación del tema de los autos y las camionetas pero hemos hemos comprado también".

A ello agregó que "han llegado todos los mecanismos antibalas que necesitaba la policía, pistolas, y drones también. Toda la seguridad va a ser una política de Estado, y vamos ahí con todo".