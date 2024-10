Gutiérrez sobre la propuesta salarial a los docentes: “es la oferta que nosotros podemos hacer”

viernes, 4 de octubre de 2024 00:00

El Gobierno Provincial reanudó las negociaciones salariales con los gremios docentes –UDA, AMET y Udap – con el propósito de sellar un acuerdo por el último trimestre del 2024. Tras varias horas de negociaciones, los sindicalistas recibieron una propuesta de un incremento del 6%, distribuido en tres meses y como base de cada incremento el mes anterior. Es decir, un incremento del 2% para octubre con base en el mes de septiembre, un 2% de incremento para noviembre con base en el mes de octubre, y un 2% de incremento para diciembre con base en el mes de noviembre.

Roberto Gutiérrez, Ministro de Economía y Hacienda, argumentó la propuesta salarial en base a la realidad económica del país y el nivel recaudación. “Dentro de nuestras posibilidades es la oferta que nosotros podemos hacer. La recaudación de los últimos meses, junio, julio, agosto y septiembre viene planchadísima. Estamos recaudando prácticamente lo mismo. Hubo un pico ahora en septiembre de una mayor recaudación, pero de coparticipación nacional. Es una recaudación que no se repite y tiene que ver con el impuesto a los Bienes personales. Nación hizo dentro del paquete fiscal una reforma por la cual se pagaba ahora el impuesto a los bienes personales, pero se adelantaba años, eso significa que para los meses siguientes y para años siguientes ya no lo vamos a recaudar”, expresó a Diario La Provincia SJ.

“El impuesto a los Bienes Personales no es un impuesto que sea significativo dentro de la masa coparticipable”, precisó el ministro de Hacienda. “Los más significativos son IVA y Ganancias. Ganancias viene, en el último mes se ha comportado por debajo de lo que se debería haber recaudado en agosto. Ganancias de Personas Físicas también está atrasada y no remonta. EI IVA, que es el otro impuesto coparticipable, no está remontando. Entonces nosotros ante esa coyuntura no podemos arriesgar a la provincia en decir, bueno, lo que recibí en septiembre lo proyecto para adelante porque no lo puedo proyectar porque es un ingreso de una sola vuelta”, sostuvo el funcionario responsable de las finanzas de San Juan.

Gutiérrez indicó que la propuesta salarial ofrecida a los gremios docentes está en sintonía con los acuerdos que se discuten en otras provincias del país. “Siempre la posición del gobierno va a ser mantener el equilibrio fiscal, como se ha venido trabajando. No podemos abandonar ese equilibrio. El resto de las provincias están sobre valores similares a los nuestros. Mendoza también quiere hacer un acuerdo trimestral, Entre Ríos también y Santa Fe va por el mismo camino. Y todos los posibles acuerdos se mueven en estos valores similares. En Mendoza el 60% de sus recursos tributarios llegan de Nación y el 40% de generación propia. En cambio, nosotros tenemos el 85% provisto por Nación y solamente el 15% de generación propia”; dijo.

Mientras los gremios docentes, UDA, AMET y Udap bajan a las bases la oferta salarial, desde el Ministerio de Hacienda continuarán con los contactos con los otros gremios que representan a diferentes estamentos de los trabajadores estales como por ejemplo UPCN, ATSA y el Sindicato Médico. La paritaria docente se reanudará el 8 de octubre a las 14.00.