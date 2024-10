Caso La Superiora: ordenaron volver a tasar el predio con "valores reales y actuales"

jueves, 3 de octubre de 2024 13:12

La causa por la expropiación de la Bodega La Superiora sumó un nuevo capítulo ya que un fallo judicial ordenó establecer el valor real y actual del inmueble, actualmente administrado por el municipio de Rawson.

La Sala 4 de la Cámara Civil resolvió dar marcha atrás con el fallo de primera instancia, referida a la tasación que se había dispuesto y que se refería a una actualización de los valores del predio de la bodega. Concretamente se pidió que vaya a un tribunal de Primera instancia, con la intervención de otro juez civil definido por sorteo y no de Adriana Tettamanti (Contencioso Administrativo).

Ese nuevo magistrado tendrá que derivar las actuaciones al Tribunal de Tasaciones para que haga una nueva evaluación del valor real y actualizado del inmueble. El fallo de la Cámara establece que el tribunal de tasaciones incurrió "en alguna interpretación errónea, a lo que dispuso la Corte de Justicia" ya que no debía contemplarse valores a dólar blue, sino al cambio oficial. En ello, también se habría considerado que la jueza Tettamanti, tras recibir la tasación, no habría corrido traslado a la parte demandada y a la demandante.

Denuncia a la Corte

Este martes, hubo otra novedad relacionada a la expropiación de la exbodega La Superiora. El excandidato a gobernador liberal y empresario, Sergio Vallejos presentó un pedido de juicio político a Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, integrantes de la sala Segunda de la Corte de Justicia de San Juan.

La presentación que realizó ante la Cámara de Diputados sanjuanina detalló que "a historia de este proceso judicial arranca con la adquisición en una subasta por parte de la empresa CUYO INVERSIONES S.A., año 1999 por la suma de $95.000, del inmueble donde otrora desarrolló la actividad industrial la Bodega La Superiora. Por Ordenanza 5934/2012 del Concejo Deliberante del Municipio de Rawson, decide la expropiación del inmueble donde funcionara la Bodega La Superiora".

Agregó que la "valuación del Tribunal de Tasaciones de la Provincia fue de $5.800.000 al 31/12/2011, según lo ordena la Ley 1000-A cuya valuación es de aceptación obligatoria para el expropiante. Anoticiada la expropiada por la expropiante del inicio del proceso, le requiere exprese la pretensión de la cuantía de la indemnización por la venta forzada. Solicita el titular registral del inmueble Cuyo Inversiones S.A., representada por el Presidente del Directorio Maximiliano Pallito la suma de $18.000.000, es decir más del triple de la tasación oficial".

Contra esta sentencia de Segunda Instancia, "la expropiada Cuyo Inversiones S.A. presenta el Recurso Extraordinario a la Corte de Justicia de la Provincia, recayendo la causa en la Sala II integrada por los Dres. Marcelo Jorge Lima, Adriana Verónica García Nieto y Daniel Gustavo Olivares Yapur. Con el primer voto del Dr. Lima y, entrado en el análisis del fallo, el cortista enumera todos y cada uno de los agravios constitucionales que esboza Cuyo Inversiones S.A., rechazándolos uno por uno, salvo el que se refiere a la Tasa de Interés que ordena pagar según el cálculo de la Tasa Activa y sobre el valor actual del inmueble, en una flagrante contradicción ya que toma una parte del Art. 20Bis de la Ley 1000-A (modificada por la Ley 1790-A) que manda determinar el valor actual del inmueble, pero esto es al solo efecto de aplicar intereses, los cuales la Ley ordena que se aplique la tasa de Interés Pasiva y no la Tasa de Interés Activa como manda pagar la Corte de Justicia y sobre el valor actual del inmueble. La Ley 1790-A no modificó ni derogó el Art. 20 de la Ley 1000-A, y este artículo claramente ordena pagar la indemnización (precio) según el valor de la fecha de la desposesión y no el actual como decide la Corte de Justicia, alejándose de la obligada observancia del texto de la Ley 1000-A con sus modificaciones." Este hecho fue el cuestionado por este pedido de juicio político por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Señaló que la expropiación significó "un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado Municipal y Provincial, ya que este criterio será aplicado seguramente, en los juicios de expropiación aún pendientes de pago contra el Estado Provincial, que se estiman con este nuevo criterio en aproximadamente $12.000.000.000".

