Orrego puso en funciones al nuevo Fiscal de Estado de San Juan

Este martes, el gobernador Marcelo Orrego presidió el acto de asunción y toma de juramento del flamante Fiscal de Estado de la provincia, Miguel Dávila, en un acto que se realizó en la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno.

Acompañaron al gobernador en la ceremonia, la intendenta de Capital, Susana Laciar; la escribana Mayor de Gobierno, Mayra María Eugenia Mancini; ministros y secretarios del Ejecutivo, personal de la Fiscalía de Estado.

Luego se procedió a la lectura a la resolución de la Cámara de Diputados, por la que se resuelve designar a Miguel Sebastián Dávila en el cargo de Fiscal de Estado de la provincia. El gobernador tomó juramento al nuevo Fiscal y le hizo entrega del decreto de designación.

El mandatario se refirió al rol que desempeñará el nuevo funcionario y dijo que “no tengo duda de que Sebastián Dávila nos va a representar bien, pero, sobre todo, que nos va a defender de manera ejemplar. Esa defensa, en toda su magnitud, es una misión que pocos entienden como lo hacemos quienes provenimos del derecho: defender no solo los intereses de una persona, sino de la justicia en sí misma”.



“Como gobernador, estaré siempre a su lado, trabajando juntos para que a los sanjuaninos nos vaya bien. Habrá momentos fáciles y otros más desafiantes, pero si permanecemos unidos, no habrá obstáculo que no podamos superar”, sostuvo.

El flamante fiscal manifestó que se trata de un día muy significativo, en el que asume el alto honor de desempeñarse como Fiscal de Estado de nuestra provincia, y comentó que “acepto esta función con humildad y con plena conciencia de los desafíos y responsabilidades que implica, comprometiéndome a actuar con integridad, transparencia y dedicación en cada decisión que deba tomar, respaldado por un excelente equipo de profesional”.

Agregó que “durante los meses en los que ejerció como Fiscal Adjunto, tuvo la oportunidad de trabajar con todos ellos y percibió un fuerte compromiso por defender los intereses de la provincia, destacándose el trabajo en equipo y la búsqueda de las mejores estrategias en cada instancia. judicial. Es nuestro deber preservar ese espíritu y adaptarnos progresivamente a la realidad que enfrentamos día”.

Para finalizar, agradeció por el voto de confianza, especialmente a Marcelo Orrego y agregó que “en diciembre del año pasado confió en mí para asumir este desafío. Muchas gracias, señor Gobernador. Estoy listo para trabajar incansablemente, honrando la dignidad y el respeto que este cargo merece y cumpliendo con responsabilidad el mandato constitucional que me ha sido encomendado”.

