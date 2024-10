Pedido de Juicio Político a la Corte: Vallejos amplió la denuncia y apuntó contra Lima

lunes, 28 de octubre de 2024 09:19

"Es muy grave esto porque la ley es clara". Con esas palabras el excandidato a gobernador liberal y empresario, Sergio Vallejos apuntó contra uno de los miembros de la Corte de Justicia Provincial sobre quien cayó este lunes una ampliación de denuncia. Se trata de Marcelo Lima a quien apuntó por una "incompatibilidad".

El pasado 1 de octubre, Vallejos había presentado el pedido de juicio político contra Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Ahora este lunes, el presidente del partido Evolución Liberal hizo una presentación pasada las 8 de la mañana en la Cámara de Diputados de San Juan apuntando contra el ex vicegobernador peronista, sobre quien se pide su destitución.

Vallejos aseguró que Lima es escribano y es titular del Registro Notarial número 22, o sea de una escribanía. "Detectamos que no cedió o no renunció a la titularidad de ese registro cuando asumió como cortista. Esto se incurre en un grave acto de incompatibilidad porque la ley es muy clara, él no puede ejercer, él es abogado mientras es cortista", explicó en Radio Sarmiento subrayando que con esta maniobra, el cortista "retuvo el título ilegalmente del colegio notarial".

Vallejos señaló que la ley es clara al respecto y es diferente según el cargo público que la persona cumple. Cuando se toma el cargo de vicegobernador se puede pedir un permiso por cuatro años para la función privada. Pero no así en el cargo de cortista.

"El cargo de cortista es perpetuo, es de por vida. Entonces, no debería seguir reteniendo el título. Es muy grave esto porque la ley es clara y él no puede alegar que no lo entendió porque él es un ministro de la Corte, de la máxima Autoridad en el Poder Judicial de San Juan", agregó.

Este lunes, Vallejos se presentó en la Legislatura de San Juan para presentar los documentos necesarios para que avance la Comisión Investigadora en el pedido de Juicio Político que él hizo. A consideración del liberal, actitudes como éstas "violan la Constitución Provincial en reiteradas oportunidades".