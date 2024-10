Vidal: "los sanjuaninos nos enseñaron lo importante que es apostar por la minería"

martes, 15 de octubre de 2024 11:32

Antes del encuentro regional en San Juan de la Fundación Pensar, la diputada nacional María Eugenia Vidal expresó sus puntos de vista sobre el impacto y perspectivas de la minería en la provincia. Además, respaldó el apoyo del gobernador Marcelo Orrego a la actividad y la conformación de una herramienta como la mesa del Cobre.

En conferencia de prensa, Vidal afirmó que "creo que hemos aprendido de los sanjuaninos: nos han enseñado a todo el resto de los argentinos lo importante que es apostar por la minería. En cómo por cada puesto de trabajo en la minería se desarrollan tres puestos de trabajo más y como el proyecto, por ejemplo, de Josémaría, que le falta poco para iniciarse en esta provincia, va a generar 8.000 puestos de trabajo solo en el proceso de construcción y de puesta en marcha. Eso es el 10% de empleo en San Juan. Además, cómo el mundo está demandando la potencia minera que tiene la Argentina, en litio y cobre.

Agregó que "la Argentina está frente a una enorme oportunidad. Tenemos al lado nuestro un país como Chile, con la misma Cordillera, que exporta 17 veces más. Argentina si hay algo que necesita son más dólares y más trabajo, y la minoría es un excelente sector que combina ambas cosas".

Destacó que en la jornada que se cumplirá en San Juan habrá distintas empresas que tienen proyectos mineros en San Juan que expondrán detalles de su trabajo, en un panel. "Lo importante es entender que cuando una empresa minera se instala, no sólo es ella, sino un montón de pymes asociadas a los insumos que esa empresa necesita. Eso también es trabajo, es desarrollo local, y para eso, también hay que prepararse. San Juan también debe prepararse".

Vidal destacó que, con el modelo San Juan, ponderan la minería "como sector de desarrollo de la Argentina. Junto con la energía, la economía del conocimiento, el agro y el turismo, creemos que puede sacar el país adelante. Así que nuestro mensaje no es sólo para San Juan, es para toda la Argentina. Hay provincias que hoy gobernamos como Chubut, que sin duda tiene un enorme potencial minero. Y cuando uno va a esas provincias, en las regiones donde la minería puede desarrollarse, hay licencia social. Es posible absolutamente una minería sustentable y de eso vamos a hablar hoy. A lo largo de la jornada, van a venir especialistas del medio ambiente y creo que San Juan fue pionero en intentarlo, pero los argentinos lo van entendiendo cada vez más. Hay muchos ejemplos positivos en Argentina para ir derribando esos prejuicios que, durante muchos años, pretendieron instalarse".

Panorama político

"Sin duda, la elección y el triunfo del presidente Milei sacudió el mapa político y a los partidos. Nos dio una lección a todos. Los argentinos estaban cansados de la forma en la que veníamos haciendo política. Y nos dieron un mensaje contundente en las urnas, que es "Hagan las cosas distinto. Estamos cansados de esto, no queremos vivir más así". Nosotros en el PRO entendimos el mensaje. Por eso apoyó al presidente en el balotaje, y las medidas más difíciles que el presidente tuvo que tomar este primer año", dijo Vidal consultada por la situación del PRO.

"Entendemos que si la inflación no baja, ese es el peor castigo para los que menos tienen. Y que la mejor política social es que no haya inflación. Y para que no haya inflación no tiene que haber déficit. Entonces, estamos saliendo de esa situación. Afortunadamente la inflación está bajando. Queda un largo camino por recorrer. Lo que se destruyó en años no se va a poder reconstruir en meses. Pero somos optimistas".

Hizo referencia a San Juan en que "cuando venimos a provincias como estas, vemos este potencial, y que se pueden generar miles de puestos de trabajo siguiendo el camino correcto".

Resaltó que, en el contexto político, "la enorme mayoría del PRO está unida. Fue elegido Mauricio Macri como presidente del partido, a partir del consenso de todos los sectores del PRO. Tenemos un bloque de Diputados que se ha mantenido unido desde el 10 de diciembre y votando en la misma dirección. Con lo cual, en lo que es bueno para el país, no estamos divididos. Estamos siempre juntos, y eso es lo importante".

Consultada por el trabajo de cara a las próximas elecciones, señaló que "es muy pronto para hablar de ello" y que el partido está enfocado en otros temas. "No podemos permitir que al país le vaya mal. Detrás de eso, hay mucha gente que sufre y que la pasa mal con el fracaso del Gobierno. No sólo se trata de Milei y de su gobierno; sino de cómo van a vivir los argentinos en los próximos años y que vienen sufriendo hace mucho tiempo. Lo que está en juego es cómo van a vivir nuestros hijos y nosotros , los próximos años", sentenció.

Su valoración de Marcelo Orrego

Vidal destacó la gestión del gobernador de San Juan, en su primer año, y resaltó el trabajo para mantener la provincia en equilibrio. "Marcelo es un gran amigo. Hemos sido compañeros de bloque y compartido bloque en Diputados, antes de que fuera electo gobernador. Realmente me parece una buena noticia para San Juan que hayan elegido a Marcelo como gobernador y a todo su equipo. Creo que ha hecho una muy buena gestión en este primer año que le tocó, que era difícil, porque era una provincia exigida desde lo económico y lo financiero en cómo la recibió y cómo la heredó. Además sufrió, como todas las provincias, la baja de la recaudación, el recorte de programas nacionales, de obra pública", manifestó.

Para la diputada y referente del PRO, "creo que gracias a su austeridad, a su buena administración, pudo sostener una obra pública que era muy importante para la provincia que se estaba ejecutando. Se hizo cargo de las viviendas post terremoto que el Gobierno Nacional había iniciado y que estaban discontinuadas, y de obras relevantes. Me consta que se quiere hacer cargo de poder arreglar las rutas nacionales que, hoy no están teniendo el mantenimiento adecuado y que ha peleado durante meses para tener un convenio que le permita actuar. Todo eso se ha logrado y lo puede hacer gracias a la austeridad que ha mostrado él y su equipo en la administración".

Sentenció que el gobernador "hace un esfuerzo en un contexto de recesión, producto del ordenamiento que había que hacer de las cuentas, con créditos con el Banco de San Juan para el sector productivo, para las pymes, a tasa baja y para que se pueda sostener el trabajo en estos tiempos. Está haciendo una tarea enorme, muy valorada y más allá de que no sea parte del PRO, consideramos que es el tipo de política de renovación que la Argentina necesita".