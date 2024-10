Lanzaron el programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito en 4 departamentos

martes, 15 de octubre de 2024 16:28

En la jornada de este martes 15 de octubre, el Ministerio de Educación abrió las puertas de siete sedes en la provincia, para que los estudiantes de entre 6 y 17 años puedan recibir clases gratuitas en temas que presenten dificultad o necesiten fortalecer para el aprendizaje significativo de sus trayectorias escolares. Se trata del programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, una iniciativa que se enmarca en el Plan de Alfabetización Provincial “Comprendo y Aprendo”. De esta actividad participó el gobernador Marcelo Orrego, quien estuvo acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes; diputada Nancy Picón, secretaria de Educación, Mariela Lueje y demás autoridades de Educación de la provincia y coordinadores de las sedes del programa.

El objetivo es mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes sanjuaninos teniendo como pilar pedagógico la comprensión lectora y evitar así la repitencia, que tiene como principal consecuencia la deserción escolar. La intención, además, es poder mantener esta política de Estado en el tiempo, para acompañar y fortalecer en todo momento los procesos educativos.

En este contexto, Orrego dijo: “Desde el comienzo de nuestra gestión, nos proponemos fortalecer la calidad educativa de nuestros estudiantes sanjuaninos, mejorando este servicio esencial para mirar al futuro con mejores posibilidades de crecimiento. Con ese firme objetivo, pusimos en marcha varios programas en la provincia, como el Plan de Alfabetización, Transformar la Secundaria, y Comprendo y Aprendo, todos dirigidos a mejorar los procesos de aprendizaje. Hoy, en el marco del Plan Comprendo y Aprendo, presentamos una nueva herramienta que permitirá que más estudiantes de San Juan comprendan mejor lo que leen y logren aprender aquellos contenidos que les resultan más difíciles, dedicando más tiempo y esfuerzo”.

Agregó que “hablamos del Apoyo Escolar para estudiantes de primaria y secundaria en áreas clave como lengua, matemática, inglés, física y química. A través de un diagnóstico, desde el Ministerio de Educación hemos identificado las zonas con mayor demanda de estas clases de apoyo. Así, los estudiantes que lo necesiten podrán inscribirse y acceder a las clases en distintas sedes ubicadas en los departamentos de Capital, Santa Lucía, Rawson y Chimbas”.

Continuó diciendo: “Para organizar este apoyo escolar, hemos dispuesto una estructura con 7 coordinadores, 35 maestros y 45 profesores distribuidos en las distintas sedes. Estamos convencidos de que al ofrecer más herramientas y horas de apoyo escolar en las áreas más complejas, mejoraremos sustancialmente el aprendizaje de los estudiantes. También sabemos que para muchas familias sanjuaninas este apoyo es necesario, pero a veces difícil de costear. Por eso, queremos brindar esta herramienta para igualar las oportunidades de todos los estudiantes al momento de estudiar”.

Por su lado, la ministra Fuentes dijo: “A principio de año, el gobernador me dijo que tenía que mejorar la calidad educativa y empezamos a trabajar en el plan de alfabetización. Buscamos que los chicos no dejen la escuela. Así es que agradezco a todos por la logística para que estas siete sedes sean de gran utilidad. Vamos a sacar adelante a los estudiantes y seguiremos trabajando para ello”.

En el marco de esta actividad, se hizo entrega de material bibliográfico por parte del gobernador Orrego, la ministra Fuentes y la diputadas nacionales María de los Ángeles Moreno y Nancy picón a estudiantes.

El programa

A partir de un formulario de preinscripción se pudo diagnosticar de dónde provienen los estudiantes con mayor demanda de asistir al apoyo escolar, como así también las escuelas a donde pertenecen con un alcance, para esta primera etapa, de 1.000 cupos.

Estos datos arrojaron la demanda recibida en el siguiente orden de mayor a menor: 1) Rawson, 2) Chimbas, 3) Capital, 4) Pocito, 5) Santa Lucía, 6) Otros (incluye en menor proporción a Rivadavia, Sarmiento, San Martín, Zonda, 25 de Mayo, Albardón, Caucete, Jáchal).

Esta línea de apoyo escolar gratuito reforzará los ejes de alfabetización, fortalecimiento de la escuela secundaria y fortalecimiento de las trayectorias escolares. Y permitirá no sólo ayudar a los estudiantes, sino también colaborar con las familias sanjuaninas que no pueden pagar un profesor particular.

Las sedes estarán ubicadas, en esta primera instancia, en Capital, Santa Lucía, Rawson y Chimbas. En el Conectar Lab- Sede Central de Capital, las clases de apoyo se brindarán de lunes a viernes con dos turnos de mañana y dos turnos de tarde. Los días lunes, miércoles y viernes será para Nivel Secundario en los espacios Lengua, Matemática, Inglés, Física y Química; y los días martes y jueves para Nivel Primario en los espacios Lengua y Matemática. En las sedes de Rawson, Chimbas y Santa Lucía las clases serán los martes y jueves de 18 a 20.

Cada sede tendrá un coordinador, a la vez que habrá 35 maestros y 45 profesores de Lengua, Matemática e Inglés, distribuidos estratégicamente en los centros para cubrir todos los turnos.

Un aspecto importante a considerar es la intención clara de que esta acción sea procesual e incremental, incorporando paulatinamente durante el año 2025 y 2026 sedes en otros departamentos de la provincia.

Las sedes:

SEDE CENTRAL - CAPITAL - CONECTAR LAB

Nivel Primario y Secundario

Domicilio: Las Heras (N) y Alberdi

Teléfono: 2644302269

Horario: 09:00 a 18:00 hrs

email: sedecentralapoyoescolar@gmail.com

SEDE 1 - SANTA LUCIA

Nivel Primario: Escuela Amable Jones

Domicilio: Esquiu 1402 (Bº Kennedy)

Teléfono: 2644302269

Horario: 18:00 a 19:30

email: sede1apoyoescolarslp@gmail.com

SEDE 2 - SANTA LUCIA

Nivel Secundario: Escuela Necochea (Paredes)

Domicilio: Balet S/N

Teléfono: 2644302269

Horario: 18:00 a 19:30

email: sede2apoyoescolarsls@gmail.com

SEDE 3 - RAWSON

Nivel Primario: Escuela San Juan Eudes

Domicilio: Bahía Blanca S/N y Derqui

Teléfono: 2644302269

Horario: 17:30 a 19:00

email: sede3apoyoescolarrap@gmail.com

SEDE 4 - RAWSON

Nivel Secundario: Escuela Juan XXIII

Domicilio: Almafuerte 815 (O)

Teléfono: 2644302269

Horario: 18:30 a 20:00

email: sede4apoyoescolarras@gmail.com

SEDE 5 - CHIMBAS

Nivel Primario: Escuela Salvador María del Carril

Domicilio: Gral. Urquiza 321 (N)

Teléfono: 2644302269

Horario: 18:30 a 20:00

email: sede5apoyoescolarchp@gmail.com

SEDE 6 - CHIMBAS

Nivel Secundario: Escuela Jorge Luis Borges

Domicilio: Lopez Mansilla S/N

Teléfono: 2644302269

Horario: 18:30 a 20:00

email: sede6apoyoescolarchs@gmail.com

Fuente: Prensa Gobierno