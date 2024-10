Pistolas Taser en San Juan: en noviembre comenzarán las capacitaciones en CABA

domingo, 13 de octubre de 2024 22:33

A la expectativa de que el Ministerio de Hacienda dé el visto bueno para licitar la compra de 20 pistolas Taser no letales, San Juan ya recibió la invitación del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para que un instructor de tiro comience con las capacitaciones que se darán el próximo 5, 6 y 7 de noviembre.

“Nos ha llegado por parte del ministro de Seguridad, Waldo Wolf, una invitación a todos los ministros y secretarios de seguridad del país para realizar una capacitación de un policía”, dijo el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, a Diario La Provincia SJ.

Noticias Relacionadas La policía de San Juan sumará 20 pistolas taser para usar en situaciones puntuales

Si bien desde CABA propusieron la plaza para una sola persona, desde San Juan esperan que se pueda ampliar y llevar a un instructor más. “Estoy pensando en un oficial principal y voy a pedir otro más porque un suboficial también es importante. He aceptado y estamos en conversaciones para ampliar esa plaza”, agregó Sánchez.

Confirmado al menos uno de los lugares, en la cartera analizan quiénes de los cuatro instructores de tiro de la provincia pueden ser los indicados, y en el mejor de los casos capacitar a dos si CABA accede al pedido de San Juan. “Si tenemos en la escuela instructores de tiro que puedan explicarle a los cadetes y personal aspirante a agente, queremos que sea uno para los oficiales y otro para los suboficiales agentes”, dijo.

“En el pliego de la policía metropolitana nos indican cada uno de los requisitos que debe cumplir cada uno de los postulantes a esa capacitación”, dijo y agregó, “debe ser un instructor de tiro”. Si bien no se ha definido el criterio de selección, buscan que “sepa transmitir esas enseñanzas a los cadetes y al futuro personal policial en general”, pensando en la compra inicial de 20 pistolas, pero también en la adquisición final de unas 74, dos para cada una de las 36 comisarías de la provincia.

En cuanto a la adquisición de las armas no letales, dijo: “Todavía no hemos comprado las Taser, hemos elevado el pedido a Hacienda y todavía no se ha firmado ningún pedido de licitación o contratación directa”. Todo ello amparados en la Ley de Emergencia, ya que se trataría de una importante erogación, ya que cada una de las armas cuesta 4000 dólares con dos cartuchos.