Designaciones de vocales en IPEEM: reacción de diputados del PJ a la decisión de Orrego

Por una "mala inclusión" de Alberto Hensel como vocal de la primera minoría, un decreto firmado por el gobernador Marcelo Orrego, difundido este fin de semana, dio cuenta de la baja de esa designación en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotación Minera (IPEEM). La decisión repercutió también en la designación de Andrés Chanampa, representante del Bloquismo. Ante ello, los diputados de bloque Justicialista se expresaron y enviaron una notificación notarial al gobernador para pedirle que cumpla con lo aprobado por la Cámara de Diputados, el pasado 21 de diciembre.

La situación que se analiza tiene una lectura por parte del Oficialismo. Es que la normativa para la composición de los cargos de IPEEM señala que la Cámara de Diputados propondrá a los vocales por la primera minoría y por la segunda minoría legislativa. En ello, la nueva Legislatura tiene como primera minoría al bloque Producción y Trabajo y como segunda, al Partido Bloquista. Por ello, la decisión del gobernador señala "mala inclusión" de Hensel que es parte de la primera mayoría que configura el bloque Justicialista.

En su notificación, el bloque del PJ enumera varias razones por las que se intima a Orrego a cumplir con las designaciones establecidas en la Resolución 157/23. Este es el detalle:

"a) La propuesta realizada y notificada por la Cámara de Diputados ha sido por medio de la resolución retro indicada, la que a la fecha de esta presentación se encuentra firme, y por consiguiente debe producir todos los efectos jurídicos que emanan de esa resolución y por lo tanto Usted debe realizar las designaciones notificadas.

b) Que la Cámara de Diputados hizo el tratamiento parlamentario y emitió una resolución, de acuerdo a lo preceptuado por la ley 387-A, artículo 5° y también en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Provincial artículo 189, inciso 4º (Facultad de designación por parte del Poder Ejecutivo).

c) El señor gobernador, no se encuentra autorizado para abstenerse de realizar la designación de los vocales del IPEEM conforme propuesta elaborada por la Cámara de Diputados, a que cumplimentó todo el procedimiento reglamentario y legal (quórum para sesionar, discusión parlamentaria, moción y votación por mayoría) para resolver quiénes son los vocales que debe designar en el IPEEM.

d) La ley 387-A se encuentra vigente y en su artículo 5° establece: ... Los dos vocales serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Cámara de Diputados… . Es decir, señor gobernador que la palabra, serán, es IMPERATIVA y no facultativa. Ante esa imperatividad, y mientras la ley 387-A artículo 5° y la Resolución N° 157/23 se encuentren vigentes por no haber sido atacadas en su legalidad y constitucionalidad, Usted no tiene la posibilidad de abstenerse de designar a los mencionados vocales, basado en un dictamen de su Asesor Letrado General de Gobierno".

La nota enviada cierra en que los integrantes del bloque consideran que "no emitir el acto administrativo formal (decreto de designación) de los vocales propuestos por la Cámara de Diputados en la Resolución N° 157/23, lo encuadraría (a Orrego), en un incumplidor a una resolución vigente y legalmente emanada del Poder Legislativo".