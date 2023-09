Alberto Fernández en San Juan: "confíen en nosotros"

lunes, 4 de septiembre de 2023 14:10

Este lunes, el presidente Alberto Fernández llegó a San Juan para entregar las 788 viviendas del Barrio Las Pampas, en Pocito, para los vecinos que fueron afectados por el terremoto del 2021. En la ocasión llegó acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. En la provincia fue recibido por el gobernador Sergio Uñac, el vicegobernador Roberto Gattoni y el intendente de Pocito, Armando Sánchez.

Tras la entrega de las llaves a cinco familias de manera simbólica, el presidente le habló a los presentes y destacó la figura del mandatario provincial en sus años de gestión. "Quiero que todos los sanjuaninos sepan que tuvieron un extraordinario gobernador que es Sergio Uñac y la jurisprudencia no lo dejó ser gobernador nuevamente. Para mi fue una enorme alegría y orgullo haber trabajado juntos este tiempo", destacó.

Luego destacó que un año y medio después del terremoto, el Gobierno Nacional está "cumpliendo con la palabra" con la entrega de estas viviendas que forman parte de 1641 casas que se están entregando a los afectados por el sismo. "Visité las casas de adobe, aquellas casas que se cayeron el techo y las paredes. Ver que van a vivir en casa de este tipo me da una enorme alegría. Es lo que ustedes merecen. Estas 1641 casas son parte de las 6 mil casas que construimos en San Juan estos 4 años", agregó.

Por otro lado, le dedicó unas palabras a los candidatos de la oposición que se refieren a la necesidad de achicar el gasto del Estado. "No tengan miedo. Nosotros realmente creemos que en los años que vivimos, en el siglo XXI, todos tienen derecho a tener un techo para tener amparo... acceder a una casa es un derecho humano, no un privilegio".

"Por eso cuando me dicen gracias les digo no me digan gracisas, es el derecho que ustedes tienen. Lo único que hicimos fue reconocerle el derecho de tener una casa. Aquellos que aún están esperando, confíen en nosotros no en otros porque con nosotros van a tener una casa como las 6 mil familias que tuvieron una casa", agregó.

Finalmente reconoció que "han tocado tiempos muy difíciles e ingratos y la situación no es fácil". "Sabemos el problema de la inflación, el problema de los ingresos en la gente y estamos preocupados para salir de ese problema. Pero ese problema no se resuelve sacando al Estado del medio como algunos pregonan", subrayó.

"Quiero que sepan que cuando dicen 'vamos a achicar los gastos del Estado', alrededor del 70% del gasto del Estado son jubilaciones y asistencias a los sectores que más lo necesitan. Es mucho lo que hay que darle a los jubilados", finalizó subrayando: "Los tiempos difíciles se hablan diciendo la verdad".