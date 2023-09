Uñac al sector de la construcción: "tienen que estar agradecidos de la situación que hemos generado"

viernes, 22 de septiembre de 2023 12:30

Desde la Cámara de la Construcción se mostraron preocupados ante la demora en el cobro de las prestaciones que es a 60 días o más y eso terminar golpeado por la inflación. Además se mostraron preocupados por la transición. Al respecto, el gobernador Sergio Uñac salió al cruce y destacó que el problema está en la desocupación no en la demora de cobro.

"Los sanjuaninos hemos hecho muchos esfuerzos. Ellos (por el sector de la construcción) están preocupados por algo que no compete directamente al Gobierno de San Juan que son los términos de inflación que obviamente preocupan. Están preocupados por el cambio de gobierno, que obviamente vivimos en democracia y el cambio hay que hacerlo porque la sociedad se expresó", comenzó expresando Uñac en rueda de prensa.

Luego indicó que "puede ser que haya un bache que es lo que estamos tratando de acortar. Nosotros vamos a pagar como último certificado septiembre/octubre y después empieza un proceso que es el recambio de funcionarios y asunción de nuevas autoridades".

Además señaló que "hay que poner en caja, que por lo menos ellos (por la construcción) tienen ingresos asegurados por parte del Estado Provincial, que no todos lo tienen. Si bien la desocupación bajó 2,4% pero dentro de este 2,4% hay un sin numero de sanjuaninos que no consiguen trabajo. Por ende quienes tienen trabajo, empresarios y constructores, tienen que buscar dar un mensaje de estar agradecidos de la situación que hemos generado entre todos".

"Ahora vamos a ir cuidando situaciones y poner todo a disposición del nuevo gobierno para la certificación de firmas y para que el nuevo presupuesto ingrese y se trate como se debe tratar. Vamos a tener toda la predisposición. No hay que buscar problema donde no los hay. El problema está en quien no tiene trabajo, no en el que lo tiene y quiere cobrar antes. Es razonable. Los entendemos, pero tienen que entender la situación", finalizó.