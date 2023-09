Uñac sobre la construcción: "no habrá nuevas licitaciones y se cumplirá con los pagos comprometidos"

jueves, 21 de septiembre de 2023 10:58

El gobernador Sergio Uñac destacó nuevamente que buscarán cerrar una gestión ordenada en lo que se refiere a la obra pública y que el sector de la construcción sabe que habrá demoras en la cadena de pago, por la trancisión.

"La medición de la segunda parte del año dio un descenso del 0,6% en la desocupación y tiene que ver con mucha inversión del presupuesto, más del 30%, en obra pública, que determina más mano de obra ocupada en San Juan", empezó destacando Uñac en la previa de la entrega de viviendas en 25 de Mayo.

Al respecto, destacó que "según IERIC, San Juan tiene alrededor de 12.000 personas empleadas en obra pública. Su situación me la plantearon desde la Cámara de la Construcción y hablamos desde lo que nos compete que es hasta el 10 de diciembre. Nosotros venimos con un volumen de obra que hace que no esté previsto generar nuevas licitaciones. No está proyectado para estos meses".

Y señaló que: "Vamos apurando los pagos y cuesta movilizar los expedientes; lo intentamos. La burocracia es parte del Estado también. Sin embargo, el volumen de inversión y de pago que tiene San Juan no lo tiene ninguna provincia argentina. El sector de la construcción deberá reconocer que sacamos una ley de redeterminación y líneas de base que permitió tener operativa a la obra pública. Más esfuerzo para mantener la obra pública, no se puede hacer".

A su vez, sentenció que "pagaremos hasta octubre y lo cobrarán en noviembre. De allí, habrá un bache hasta que ingresen nuevas autoridades, certifiquen firmas y haya nuevo presupuesto. Por lo que a principios de 2024 recibirían nuevamente pagos pero eso es parte de la transición; es un hecho normal y natural en un cambio de gobierno".