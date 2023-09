Uñac, sobre Gioja: "hemos construido una provincia juntos"

jueves, 14 de septiembre de 2023 11:13

Hubo "mesa Massa Presidente" en San Juan y reunió a los representantes de las líneas del PJ, encabezadas por Sergio Uñac y José Luis Gioja, en un gesto de alto impacto político.

El gobernador Sergio Uñac destacó en rueda de prensa que "es un día importante para la política sanjuanina y para la provincia. En función de lo que paó en Tucumán, el viernes y sábado pasado, nos pidió Sergio Massa que fuésemos parte de un proyecto de unidad nacional y que eso se replicara en todas las provincias. Agradecer a los referentes de San Juan Vuelve, a José Luis Gioja, a cada uno de los integrantes de la lista que compitió con Vamos San Juan y agradecer al Frente Renovador, representado por Franco Aranda, y a los representantes de los otros partidos que son parte".

Noticias Relacionadas El PJ sanjuanino se unió para fortalecer la candidatura presidencial de Massa

Agregó que "sumamos a los dirigentes gremiales y de agrupaciones politicas y de la CGT. Este es un proceso que se ha ido conversando, más en privado que en público y hoy hacemos la foto unidad que la espera el Justicialismo en el orden nacional. Ayer hablé con Sergio Massa y vio con buenos ojos que, rápidamente, nos juntemos en San Juan".

"Son distintos sectores del Justicialismo en la provincia con pensamiento distinto pero han sido 20 años de crecimiento. Terminó la interna que se dio con respecto al SIPAD y terminó la interna que permite las PASO. Hubo un punto de inflexión", reflexionó Uñac.

Sobre Gioja, destacó que "no conocemos hace mucho tiempo y hemos construido una provincia juntos. Han sido 20 años de crecimiento y construimos una provincia y mejoramos en términos económicos, de desempleo, de ampliación de actividad productiva, de proyectos mineros en ejecución, energías renovables. Eso no se puede tirar por la borda y no se puede desaprovechar. Esperamos no transitar caminos improductivos".