José Luis Gioja: "en estos días, ser Peronista es un deber"

jueves, 14 de septiembre de 2023 11:35

El PJ sanjuanino se reunió en torno a una mesa de unidad para impulsar la candidatura de Sergio Massa como candidato presidencial por el frente Unión por la Patria (UxP).

Ante una encendida militancia, el legislador nacional y exgobernador José Luis Gioja destacó "esta ancha avenida nos tiene que llevar al triunfo el 22 de octubre. Quiero citar a Evita: "si el pueblo fuera feliz y la Patria, grande; ser Peronista sería un derecho". En estos días, ser Peronista es un deber". Tenemos que sentirnos peronistas: para eso nos formamos, militamos en este espacio nacional y popular que viene a comprometerse. Quiero decir la octava verdad del Justicialismo: "dentro de una escala de valores para nosotros, primero está la Patria y al último estamos nosotros".

Entre aplausos agregó que "no hay espacio para mirar para otro lado; no hay espacio para no comprometerse ni para no dedicarse para lo que falta al 22 de octubre. Y de ahí en más, si hay segunda vuelta, a laburar como sabemos. Overol, alpargatas y convicción y militancia. A golpear puertas, convencer porque en este país, la celeste y blanca debe seguir flameando".

Gioja sumó una de sus frases características y fue crítico: "nadie sobra, nadie está de más. Todos tenemos algo que hacer y es defender la Patria como decía Evita, porque la institucionalidad está en peligro. Nos vienen a proponer cosas raras, cosas que son para otros países. ¿Qué es esto que van a suspender la coparticipación federal de impuestos? ¿Por dónde se pasan el federalismo? ¿Se imaginan si a San Juan le sacan la coparticipación? Chau, se acabó la provincia. Pero las provincias conformaron esta gran Argentina".

"Con sana rebeldía que escuchamos esa locura de propuestas, hay que domarlas y transformarlas en ganas de trabajar por el proyecto nacional y popular", sentenció.