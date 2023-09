Uñac habló de las elecciones en Santa Fe, el bono a estatales y el apoyo a Massa

lunes, 11 de septiembre de 2023 13:29

Este lunes, el gobernador Sergio Uñac llegó hasta el museo Casa Natal de Sarmiento para encabezar el acto por el Día del Maestro y se detuvo unos minutos para hablar con la prensa. En la ocasión se refirió a las elecciones desarrollas ayer en Santa Fe que dio ganador a Juntos por el Cambio con más del 50% de los votos a gobernador, le dedicó unas palabras a Javier Milei y apoyó a Sergio Massa en el camino a las presidenciales de octubre.

Con respecto a esto último, destacó que el acto del viernes pasado, en el que compartió una charla con el presidenciable del justicialismo, fue "más que significativo". "Fue una convocatoria a todos los gobernadores que somos del espacio, una convocatoria a secretarios generales y referentes del norte argentino. Nos ha permitido reconfigurar e interpelar", comenzó explicando el mandatario provincial.

Luego polarizó con Los Libertarios que tiene a Javier Milei como candidato a presidente y criticó la plataforma política que promueve: "una educación paga, salud privada, eliminación del Banco Central, dolarización de la economía que nos va a impactar en el día a día a los sanjuaninos y por supuesto a los argentinos. La batalla es poner en discusión qué Argentina quiere él y cuál queremos nosotros".

Por otro lado se refirió a las elecciones a gobernador que se desarrollaron este domingo en Santa Fe y que dio como ganador con 58,40% a Maximiliano Pullaro, el candidato de Juntos por el Cambio que le ganó al peronista Marcelo Lewandowski que sumó 30,86%. "Cuando el pueblo se expresa, el análisis de los políticos está de más. Seguro permitirá a los santafesinos concretar lo que están buscando", agregó.

Por otro lado, señaló que a fines de esta semana se presentará la mesa Massa Presidente y "ahí habrá una foto de unidad que permitirá despejar algunas dudas, poner en línea todos los esfuerzos que desde el primer militante hasta el último, podemos hacer en post de este proyecto político".

Con respecto al monto extra de 60 mil pesos que pidió el ministro de Economía Sergio Massa para que se aplique a los empleados en todo el país en materia estatal y privada, señaló que no hay novedades en San Juan. "Los esfuerzos están dados para seguir cumpliendo con lo que establecimos en la reunión paritaria última que mantuvo la ministra de Educación", aclaró subrayando que en su gestión se inauguraron más de 40 escuelas en la provincia y se recuperó el salario.

"En términos de autocrítica, me faltó quizas dar una vuelta más. Lo cortez no quita lo valiente. Debo hacer un reconocimiento a los docentes y una autocrítica personal de lo que me faltó para construir una relación más amigable con el sector", finalizó.