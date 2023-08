"La Libertad Avanza" recorrió los departamentos de Calingasta y Valle Fértil.

viernes, 4 de agosto de 2023 00:49

Los precandidatos del "Frente la libertad Avanza San Juan", continúan con su agenda de actividades de campaña visitando todos los departamentos. José Peluc, Bruno Olivera precandidatos a diputado y senador nacional respectivamente, junto a dirigentes y funcionarios electos, se reunieron con dirigentes y simpatizantes de los departamentos de Calingasta y Valle Fértil.

En Calingasta, departamento cordillerano, los precandidatos recorrieron distintos medios de comunicación donde hablaron con la prensa y remarcaron que “la política es una herramienta de transformación; pero para que exista esa transformación necesitamos un cambio de dirigentes y políticos con nuevas ideas que sepan cual es la realidad, que atraviesan los departamentos alejados".

Con un gran despliegue y organización, el equipo recorrió las localidades de Barral, Tamberias y también la Villa Calingasta donde se hizo entrega de votos, material, y también, se escucho las problemáticas de cada una de las zonas.

Jose Peluc, Bruno Olivera y Lucia González precandidata del Parlasur fueron acompañados por Agustín Ramírez, Yolanda Agüero y del diputado electo Fernando Patinella entre dirigentes departamentales y provinciales.

José Peluc considero "que el cambio rotundo que a dado Calingasta en lo político votando a un político joven es lo que verdaderamente en país necesita; más allá que el intendente elegido no es de nuestro espacio" pero es el cambio que nosotros proponemos" la libertad Avanza lleva candidatos jóvenes y nuevos con nuevas ideas y un modelo de propuestas que siguen los lineamientos de Javier Milei'

En Valle Fértil, las actividades se concentraron en la plaza departamental lugar donde los simpatizantes y seguidores de Javier Milei entregaron las propuestas a vecinos y se realizó una recorrida por los comercios de la villa San Agustín y luego se hizo una recorrida por los medios de comunicación; haciendo conocer las propuestas y respondiendo inquietudes de los vecinos de las localidades de Chucuma, Astica, Villa San Agustín y Usno.

Bruno Olivera precandidato a diputado nacional dijo entre otras cosas "que los comerciantes; no solo de Valle Fértil sino en toda la provincia están agobiados tienen que soportar una carga impositiva muy grande nosotros lo que proponemos es devolverle la libertad a la gente y devolverle esa libertad a los comerciantes; una de las primeras medidas que nosotros canalizaremos a través de la cámara de diputados en el caso de llegar al Congreso es achicar el Estado". No se puede seguir sosteniendo un gobierno con elevados sueldos en AFIP, ANSES, cámara de diputados, cancillerías, embajadas es aquí donde debe realizar el ajuste" no se tocarán subsidios, no se va a privatizar salud, educación se hará todo lo contrario achicar el gasto en el Estado y cortarle la fiesta a los políticos" Ellos son los mismos que llevan 40 años en el gobierno y lo único que hacen es cambiarse los cargos y seguir sacando provecho del Estado" concluyó