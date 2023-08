Locomotora Oliveras en San Juan: "Bullrich va a transformar el país"

jueves, 3 de agosto de 2023 13:15

La boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras llegó a San Juan para apoyar a los precandidatos de JxC que responden a Patricia Bullrich y dejó contundentes declaraciones.

Con los guantes de boxeo puestos y su clásica impronta, dijo en rueda de prensa que "mi mensaje siempre es desde el corazón y sea cual sea el problema o el dolor que tengan, todo tiene solución pero hay que luchar. Hay que levantarse del piso, por más dolor que tengas y aunque la vida te haya golpeado por la espalda, levantate y dale para adelante. Yo estoy en un equipo que son los candidatos de Patricia Bullrich y junto a ella, quiero transformar la Argentina".

Entre sus propuestas, marcó que "quiero sacar a los niños de la calle; quiero que terminen los femicidios: matan a una mujer cada 12 horas, ¿cómo puede ser?. Y en ello, las mujeres que se quieren, se cuidan y el deporte es fundamental. Quiero promoverlo en todo el país; mi aporte es ese".

Defendió su respaldo a Bullrich señalando que "es la única persona que tiene el coraje, la inteligencia, la fuerza y la capacidad de transformar el país. Te habla con el corazón, no te compra con plata ni negocia con los enemigos ni con la gente que destruyó el país. No es panqueque. Es blanco o negro; todo o nada como en el ring. No anda con medias tintas".

Destacó además, su gestión como ministra de Seguridad en el gobierno macrista. Y dijo que viene de familia política: "el campeón nace. Creo en ella por sus catos y todo lo que ha hecho en pandemia para que abran las escuelas y la gente volviera a trabajar. Y el dolor del pueblo es el mío porque vengo de la miseria. El pobre tiene que laburar para tener plata, como lo hice yo".

Oliveras tuvo contacto con los sanjuaninos en la Peatonal capitalina y esta tarde, la esperan en la plaza de Chimbas, desde las 17 hs.