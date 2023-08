Elecciones PASO: 8 sanjuaninos no binarios podrán votar en agosto

jueves, 3 de agosto de 2023 15:25

Más de mil ciudadanos votarán en las próximas elecciones con DNI no binario, en lo que serán los segundos comicios en que estará en vigencia ese instrumento identitario. Las personas no binarias son aquellas no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino y en San Juan, 12 cuentan con DNI y de las cuales, 8 podrán votar.

Los datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) señalan que en total son 1.075 los votantes no binarios registrados en el padrón habilitado para 2023. Este sector apenas estaba integrado por 24 personas en 2021, año en que se realizaron las anteriores elecciones nacionales.

Casi la mitad de esa población son habitantes de la Provincia de Buenos Aires (469), mientras que en la Ciudad residen 219.

En tanto, en Córdoba son 57; en Mendoza, 48; en Santa Fe, 47; en Neuquén, 32; en Chubut, 31; en Río Negro, 23; en Entre Ríos, 22; en Tucumán, 20; en Salta, 17; y en Tierra del Fuego, 13.

Con menos de diez personas no binarias están Corrientes y San Juan (ocho); Chaco y Jujuy (siete); Catamarca, La Pampa y Santa Cruz (seis); San Luis y Santiago del Estero (cinco); La Rioja (tres); y Formosa (dos).

En lo que respecta a las edades de las personas no binarias, el 55% nació entre 1994 y 2005; el 29%, entre 1984 y 1993; y el 8%, entre 1974 y 1983. Entre 2006 y 2007 nacieron 25 personas no binarias; nueve lo hicieron entre 1954 y 1963; y apenas uno es mayor de 70 años.

Al tomar en cuenta el total del padrón electoral, las personas con DNI no binario representan apenas el 0,003% de los ciudadanos habilitados para sufragar.

Avances

El 21 de julio de 2021, el presidente Alberto Fernández anunciaba la incorporación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias. El decreto sancionado apuntaba a incorporar la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino. A más de 2 años de aquel día, en San Juan ya son 12 las personas que decidieron realizar el trámite, la mayoría del Gran San Juan.

Romina López, directora del Registro Civil, remarcó a Diario La Provincia SJ que en lo que va del 2023, fueron dos las personas que concretaron el trámite.

“En DNI no binario desde que se habilitó tuvimos de forma inmediata 3 cambios de género optando por el no binario. Eran personas que realmente, hace mucho tiempo, estaban esperando la habilitación jurídica de este tercer género. Luego, la demanda se mantuvo, de una manera más baja y a la fecha tenemos 12 personas que optaron por el género no binario en San Juan”, contó la referente en tema.

En cuanto al rango etario donde se concentró la demanda, López subrayó que son personas muy jóvenes de entre 20 a 30 años. También, contaron con casos de menores de edad que accedieron al trámite. “Tuvimos dos casos de menores de entre 16 a 17 años, que contaron con el consentimiento de los padres. En un caso intervino Defensoría Oficial y en otro un abogado particular”, explicó.