Candidato de Milei: "le agradezco a Coca porque es increíble la cantidad de estudiantes que quieren fiscalizar"

viernes, 18 de agosto de 2023 12:09

Esta semana, y tras conocerse los resultados de las urnas del domingo pasado que ubicaron a Javier Milei como el más votado para candidato a presidente de la Argentina, varias voces salieron al cruce. Uno de ellos fue el titular de la Secretaría Administrativo Financiera de la UNSJ, Ricardo Coca, quien salió a criticar las propuestas del líder de la La Libertad Avanza, entre éstas la de arancelar la educación.

Este viernes, José Peluc salió a responder las críticas y a la vez garantizó que para las próximas elecciones habrán suficiente personas trabajando para la lista para que no haya fraude. "Ahora vamos a garantizar con fiscales, mesa por mesa. Le agradezco la palabra al licenciado Coca porque es increíble la cantidad de estudiantes que quieren fiscalizar ahora", señaló Peluc con ironía.

Todos los referentes de La Libertad Avanza brindaron una conferencia de prensa este viernes en la mañana y dieron a conocer que detectaron "irregularidades mayormente donde no hubo fiscales como Chimbas, Rawson, Rivadavia, Capital y Santa Lucía".

"A la sociedad le digo, confíen en que los votos van a estar, vamos a tener fiscales mesa por mesa y suplentes también. Vamos a mandar personas, tranquilos, no provoquen porque no hace falta, no embarren la cancha de lo que la sociedad quiere elegir. El límite es cambiar lo que la gente decide", apuntó.

Luego destacó que también detectaron que la otra lista opositora, que conduce Patricia Bullrich, sufrió fraude: "a los amigos de Juntos por el Cambio, ha sido vergonzoso, se ha detectado que Patricia Bullrich tenía más votos y no voy a defender los votos de la línea contraria pero está marcado de donde viene esto. En convivencia con un sector de Unión por la Patria, éste ha sido el trabajo".

Al finalizar subrayó: "No me cabe menor duda que nos ubica en primer término en San Juan".

La palabra de Coca

En un primer análisis post-elecciones, el titular de la Secretaría Administrativo-Financiera de la UNSJ, Ricardo Coca, criticó duramente las medidas apuntadas por Javier Milei: “Nosotros como universidad tenemos que decir cosas y hacer mucha docencia en este sentido. Una de las cosas que tenemos que decir a los alumnos es que se presentan tres candidatos, uno de los cuales, que ha sido el más votado, está diciendo por ejemplo que hay que arancelar las universidades. Tenemos que decirles que ese arancel hoy estaría en el orden del 1.500.000 ó 2.000.000 de pesos el año. Es decir que aquel alumno que lo sostenga a ese candidato, va a tener que pagar por su educación superior, porque vamos a ir a un modelo como el que hay en Chile. Hay que decirle a aquellas personas que están pensando en jubilarse, que la propuesta es que vuelvan las AFJP. Nosotros ya las tuvimos en Argentina durante la época de Menem, cuando el 30% de lo que se aportaba, eran comisiones para la AFJP y que fracasaron estruendosamente en Chile. Hay que decir que también ha anunciado propuestas de vouchers educativos para la educación primaria y secundaria, que generarían sin duda segregación y diferencias abismales entre escuelas de distintos sectores, que puedan pagar y los que no. Como ciudadanos, hay que advertir aquellas propuestas que son muy estrambóticas y peligrosas”.