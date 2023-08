Quién es Bruno Olivera, el sanjuanino que ganó con Milei

lunes, 14 de agosto de 2023 10:28

Este domingo, Javier Milei dio el batacazo en todo el país y San Juan no fue la excepción. De la mano del triunfo del libertario, un sanjuanino quedó como el más votado para legislador nacional: Bruno Antonio Olivera Lucero. Pero ¿quién es el flamante ganador?

Bruno tiene 36 años de edad, estudió el secundario en la escuela Modelo y estudió contador público nacional en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.

Es soltero, tiene 2 hijos de 3 y 5 años de edad y vive en Capital. Tiene un estudio contable y es dueño de dos gimnasios en San Juan, que forman parte de una franquicia nacional. Además es hincha de Sportivo Desamparados y de Boca.

Trabaja en ADN desde el 2017, tras ser convocado por José Peluc para ser el contador del partido. En este 2023 decidió encarar por primera vez un lugar en la campaña como candidato y lo hizo apoyando a Javier Milei como candidato a presidente por la Libertad Avanza. De la mano de esto recibió 126.306 votos de sanjuaninos.

El joven es la primera vez que participó de una elección como candidato y este domingo se mostró eufórico al conocer el resultado de las elecciones. "Fue impresionante la cantidad de denuncia que recibimos de robo de boletas, falta de boletas en algunas escuelas, y con todo el equipo estuvimos reponiendo en todas las escuelas y no faltó ninguna. Hay que destacar el trabajo de los fiscales", comenzó diciendo sobre el desarrollo de las PASO en la provincia, en rueda de prensa.

Sobre la campaña política que lo llevó a recorrer la provincia, expresó que fue "muy intensa" y que logró un diálogo cercano con los sanjuaninos. "Hablamos con todos los comerciantes y vecinos, sentíamos el apoyo. La gente está cansada de tener siempre las mismas caras, estaban sorprendidos que los candidatos vayan y los saludaran, creo que hay otros candidatos que no pueden dar la cara y se vio reflejado hoy", resaltó.

Y agregó: "La sociedad habló, la sociedad quiere un cambio, ya no quiere más los mismos de siempre, quiere gente nueva, una política nueva y se ve reflejado, al menos en las tendencias que nosotros tenemos".

Sobre sus objetivos de trabajo de cara a las elecciones generales de octubre, aseguró: "Lo primero que hay que hacer es arreglar la economía, achicar el Estado, tener un presupuesto equilibrado, no se puede seguir gastando lo que se está gastando, y hay que hacer un ajuste en la política. No vamos a privatizar la educación, la salud, no vamos a tocar los planes sociales, lo que vamos a tocar es el bolsillo de los políticos que entendemos que tienen sueldos muy grandes y no resuelven los problemas".

Olivera, también se refirió al vínculo con el gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, con quien trabajaría en el escenario de mantener el mismo resultado en octubre. "No tenemos problema con ningún espacio político, lo que queremos es que este país despegue. Vamos a acompañar la propuesta de otros frentes, si sirve para devolverle la libertad a la gente y establecer una Argentina con base sólida, si eso se cumple nosotros vamos a acompañar", aseguró.

"Tenemos que triplicar el esfuerzo, a partir de mañana arranca otra campaña, esto fue una PASO, no definen nada, solamente marcan una tendencia. Tenemos que salir, seguir comunicando las propuestas que tenemos. Hubo un porcentaje muy bajo de votos, de participación en estas elecciones que eso es lo que hay que cambiar, hay que contagiar a la gente que se acerca a las urnas y que en octubre vaya a votar", dijo.

Finalmente, al referirse a la prioridad de trabajo que considera que hay que abordar en San Juan, cerró: "Hay que arreglar la economía, con todos los comerciantes que hablamos nos dicen que tienen una mochila atrás que se llama Estado, que les saca entre el 60% y el 70% de impuestos. La gente no puede trabajar porque la plata no les alcanza, llegan a fin de mes, cobran y ya no les sirve. Tenemos que arreglar la economía, achicar el gasto del Estado".