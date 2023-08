Con propuestas y en escucha activa, La Libertad Avanza recorrió el centro comercial de Rawson

martes, 1 de agosto de 2023 12:40

Los precandidatos de la "Libertad Avanza San Juan" llegaron al microcentro de Rawson para llevar sus propuestas al sector comercial y siguieron escuchando las inquietudes de los vecinos, de cara a las elecciones del próximo 13 de agosto.

José Peluc detalló que este martes recorrerán el Centro Comercial de Rawson y también, tomarán contacto con los vecinos. "Todo el grupo de La Libertad Avanza San Juan estamos trabajando para llevar la propuesta de Javier Milei. El comercio y la gente pide que los desahoguen de impuestos y en eso coincide mucho con la propuesta de Javier Milei que pide sacar el pie del acelerador de los impuestos a quienes generan trabajo. Además, piden solucionar la inflación".

Resaltó a Diario La Provincia SJ que piden a la gente que "no puede pretender cambios si no participan y en eso, es fundamental ir a votar. Tienen que ir a elegir. Hay que aumentar el porcentaje de votantes para definir los destinos de Argentina y San Juan. La baja participación tiene que ver con dos frentes que no pueden dar la cara a la sociedad: uno porque gobierna y otro, porque gobernó".

Luego de esta intervención, los precandidatos viajarán esta semana a Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil. "Seguiremos visitando vecinos, productores, comerciantes e industriales en los diferentes departamentos. Vamos a escuchar y a llevar las propuestas. Estamos muy activos e iremos al cierre de campaña a Buenos Aires, la semana próxima", dijo.