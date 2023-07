Uñac invitó a Orrego a las reuniones paritarias: "impactarán en el Presupuesto 2024"

jueves, 6 de julio de 2023 11:52

Tras conocerse la negativa a participar en las reuniones de reanudación de negociación paritaria, el Gobierno provincial confirmó que se invitó formalmente al nuevo gobernador Marcelo Orrego. Entre las razones, se destaca el impacto en el nuevo Presupuesto provincial.

La nota remarca que "las decisiones que se tomen en esta mesa impactarán tanto en el presupuesto en curso como en el del año próximo, por lo que considero oportuno y conveniente la participación de quienes tendrán la responsabilidad de gestionar a partir del próximo 10 de diciembre del corriente año".

Agregó que "tal como lo expresé públicamente es mi voluntad desarrollar una transición ordenada y no tomar ninguna decisión que condicione ni comprometa la próxima gestión".

La respuesta

"Hemos decidido no participar de la paritaria porque no somos parte. Deben participar el Gobierno y los gremios. Hay que distinguir la transición y la toma de decisiones que está a cargo del gobierno actual, que estará hasta el 10 de diciembre. Tiene responsabilidad de tomar decisiones pertinentes. En la transición, nos pondremos al tanto de distintas situaciones", dijo Fabián Martín, vicegobernador electo, en radio Sarmiento.

Y destacó: "nuestra responsabilidad como gobierno empieza el 10 de diciembre; no antes. No somos parte ni tenemos por qué estar. No pueden haber oyentes en esas reuniones; no puede participar cualquiera. En Rivadavia, me reuniré con los gremios como intendente pero no Sergio Miodowsky (intendente electo)".

Insistió en que "no nos corresponde estar. No es un co-gobierno; no estamos co-gobernando. Desde el 10 de diciembre nos haremos responsables y al recibir el gobierno, se acepta lo que está dentro del marco legal definido por la gestión anterior".