Histórico: se inauguró el Sistema Acusatorio en Jáchal e Iglesia

lunes, 31 de julio de 2023 00:19

La Corte de Justicia encabezada por su Presidente, Dr. Guillermo Horacio De Sanctis, junto a los ministros, Dr. Marcelo Lima, Dr. Daniel Olivares Yapur y Dr. Juan José Victoria; el Fiscal General, Dr. Eduardo Quattropani; y el Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Walter Martínez, encabezaron el acto de la puesta en marcha efectiva del Sistema Procesal Penal Acusatorio para los departamentos Jáchal e Iglesia (Segunda Circunscripción Judicial).

También estuvieron presentes la Defensora General, Dra. Mónica Sefair, jueces, fiscales, el Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción y de la Primera Circunscripción, los intendentes de Jáchal e Iglesia, CP Miguel Ángel Vega y Dr. Jorge Leopoldo Espejo, respectivamente, y público en general.

El Dr. De Sanctis manifestó: “Tuvimos la ventura, la bienaventuranza, de que pudimos introducir los cambios culturales, los cambios de paradigmas, la transformación del Poder Judicial de la provincia de San Juan en su totalidad y en su integralidad. También en aquellos que venían desde la historia [...] Nunca se detuvo el cambio. Lo que hace falta es respeto, lo que hace falta es objetivos comunes en la vida y aquí lo hemos hecho. Ya estamos acá cumpliendo un nuevo hito y seguiremos por más. El gran desafío, tampoco es tan grande, hay que proveer los recursos necesarios, es ampliar la gama de delitos al Sistema Acusatorio. No podemos convivir con dos sistemas penales absolutamente distintos y hasta hasta antagónicos. Entonces, el desafío era este que estamos acá, que lo hemos cumplido, pero tenemos que seguir yendo por más. Y en esta materia que nos ocupa, que es el Sistema Procesal Penal Acusatorio, ampliar la gama de delitos.

Asimismo, el Presidente de la Corte comentó: “Anunciamos el 16 de marzo que íbamos a transformar en dos aspectos fundamentales la Segunda Circunscripción Judicial. Transformar el Juzgado que ha dejado de existir institucionalmente por el Sistema de Gestión Asociada por Oficina Judicial y Colegio de Jueces, como lo estamos haciendo en todas las unidades jurisdiccionales, incluso la penal, que tiene su Oficina Judicial. Y el segundo aspecto, instalar el Sistema Procesal Penal Acusatorio. Va de la mano una cosa de la otra. Hoy venimos efectivamente a dejar en marcha a partir de las 00 horas del día 1 de agosto. Es decir, a las 12 y un minuto de esta noche aquel o aquella que se mande una macana que entre dentro de la jurisdicción del Acusatorio será tratada por este Sistema. La Policía estará absolutamente alerta y atenta y los fiscales al pie del cañón en las comisarías con sus ayudantes. Y los jueces impartiendo las órdenes que deban impartir”.

El Fiscal de la Corte, Dr. Quattropani, expresó: “Lo que está llegando a Jáchal e Iglesia es la instalación de un nuevo sistema cultural, un nuevo paradigma que no tiene nada que ver con a vieja estructura del Poder Judicial. El Sistema Acusatorio trae en el Ministerio Público una absoluta cambio de paradigma. En el Ministerio Público no se habla nunca más de día de semana, de sábado, de domingo. No se habla nunca más de día hábil e inhábil. No se diferencia más entre la mañana, la tarde y la noche. Todos los días y todas las horas son hábiles, por una razón sencillísima. Todos los días y todas las horas son hábiles para que se cometan delitos. […]. El Sistema Acusatorio exige de los fiscales mayor hora de trabajo que a los jueces? Sí, claro. ¿El Sistema Acusatorio exige de los fiscales, de los asesores, también de los defensores, una permanencia las 24 horas en equipo? Sí, claro. ¿Eso lo hace más importante que los jueces? Claramente que no. Entonces, el primer concepto es, cada uno, cada operador del Sistema Acusatorio ocupa un lugar muy importante, fundamental. No tendría sentido la investigación si no hubiera un juez que resuelve. No tendría sentido la investigación penal fiscal si no hubieran defensores. No podrían hacerse las causas con menores o con incapaces si no tuviéramos asesores. Por lo tanto, lo primero que se espera de este nuevo Sistema en la Segunda Circunscripción, es que no nazca con los mismos defectos, que no nazca con los mismos preconceptos que nació en la Primera Circunscripción”. También el Fiscal General agregó que “hay que reconocer que con el advenimiento de la nueva Corte, la Segunda Circunscripción entró en la agenda del Poder Judicial. Y el remate, o por lo menos el principio de ese remate, es esto que va a ser una revolución en el sistema judicial de Jáchal y de Iglesia”.

El Crio. Gral. Lic Walter Martínez indicó: “Sin lugar a dudas, como un integrante de la Policía de San Juan, es un verdadero orgullo expresarme ante tan distinguido auditorio. Yo creo que la ocasión amerita destacar algunas pautas. La Policía de San Juan, desde su creación formal en 1869, viene cumpliendo distintas misiones o labores en beneficio de la ciudadanía, particularmente la mantención del orden público. Al cabo de los años, esas labores se fueron profesionalizando hasta el punto de que en las nuevas normativas hace mención que el funcionario policial es auxiliar de la justicia y colabora en todo lo que la autoridad judicial, sea provincial o federal, se quiera. Hace un tiempo, la Policía de San Juan tiene el honor y también la gran responsabilidad de colaborar en esto que se ha dado en llamar el nuevo paradigma de la Justicia, que no es otra cosa que la implementación del Sistema Acusatorio. [...]. Hoy la sociedad ya reconoce un procedimiento de Flagrancia y un procedimiento que no es de Flagrancia. Y sin lugar a dudas también, este nuevo Sistema Judicial repercute notablemente y directamente en la seguridad pública”.

El acto tuvo lugar frente al edificio ubicado en calle Florida 151 (Oeste) de la Ciudad de San José de Jáchal, exsede de la Sociedad Española, Unidad Fiscal del Norte. Mediante del Acuerdo General Nº 80/2023, la Corte de Justicia dispuso que el nuevo sistema procesal penal inicie su funcionamiento efectivo a partir de la hora cero del día martes 1 de agosto de 2023 en la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, con el objetivo de instalar en Jáchal e Iglesia los resultados exitosos logrados en el resto de la provincia.