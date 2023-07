Paula Abal Medina en San Juan: “Nos toca hacer realidad los derechos de los trabajadores y trabajadoras”

miércoles, 26 de julio de 2023 23:47

La precandidata a Vicepresidenta por la lista Justa y Soberana, que encabeza Juan Grabois dentro del frente Unión x la Patria, visitó la provincia de San Juan en el marco de la campaña electoral. Luego de la llegada al Aeropuerto de San Juan, Abal Medina recorrió la Cooperativa de Trabajo 135, junto a Eduardo Camus, referente del Frente Patria Grande en San Juan, autoridades del partido local y militancia.

Al mediodía, la precandidata con los referentes locales fue recibida por el gobernador y candidato a Senador de Unión x la Patria, Sergio Uñac, en su despacho, junto a otros dirigentes de Unión x la Patria y FPG San Juan.

"Coincidimos en que hay que unir fuerzas para construir una Argentina Humana y volver a levantar las banderas históricas del peronismo con un recambio generacional”, aseguró la precandidata. También participaron de la reunión Walberto Allende Diputado Nacional, Pablo García Nieto diputado provincial electo, y Mauricio Ibarra.

Luego, la precandidata visitó la Universidad Nacional de San Juan, en donde escuchó a estudiantes, profesores y graduados en una reunión de más de 80 personas.

Abal Medina conoció el comedor universitario y dijo: "los felicito por brindar alimentación gratuita a quienes estudian, para que la universidad se pinte de pueblo tenemos que replicar iniciativas como esta en todo el país. Ya lo hemos incorporado a nuestras propuestas de educación".

Con respecto a la cuestión de la minería, y uno de los ejes de campaña de la lista que representa, mencionó: "pensamos en términos generales que hay que recuperar la soberanía de los bienes estratégicos, tiene que existir un tipo de extracción con posterior agregado de valor y que buena parte de lo que se recaude tiene que destinarse a un fondo soberano para la educación, esta es una propuesta central de nuestro programa".

Por último, Abal Medina participó de un acto en homenaje a Eva Perón, al cumplirse 71 años de su fallecimiento, en el Sindicato de Empleados Públicos, donde la recibió el Secretario José Díaz. Estuvieron presentes en el acto cientos de militantes sanjuaninos. Participaron además referentes gremiales, políticos y sociales, la vicerrectora de la UNSJ, Analía Ponce, y el candidato al PARLASUR por San Juan de Unión x la Patria, Matías Sotomayor.

En primer lugar, la presidenta del FPG San Juan, Melina Pelayes. “Para nosotros es muy importante recordar la lucha y legado de Evita, y que mejor que con la compañera Paula Abal Medina”, expresó.

“Los compañeros que se la jugaron fueron hombres y mujeres que no especularon, que le ponen el cuerpo y siempre van al frente. Para nosotros eso es más que importante, no tenemos miedo, no tenemos las grandes estructuras, pero si tenemos la fuerza de nuestras convicciones que es lo mejor que tenemos para llevar adelante la campaña de Juan Grabois y la lista más peronista que tenemos”, agregó Pelayes.

Por su parte, Abal Medina recorrió la vida de Evita y la importancia de su participación en diversos aspectos relacionados a transformaciones profundas en Argentina. Además, se refirió a la posibilidad efectiva de implementar el salario básico universal.

“Donde existe una necesidad nace un derecho. Nos toca hacer realidad los derechos de la mayoría trabajadora informal y no registrada de este momento histórico. Queremos trabajar, descansar y queremos ser felices porque buscamos crear una Argentina Humana otra vez, como la hicieron Eva y Perón, Néstor y Cristina”, dijo, y finalizó: “Por eso la candidatura de Juan Grabois y la invitación a militar y hacer de nuestros deseos políticos una gran realización transformadora”.