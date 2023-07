Uñac, sobre la paritaria docente: "adoptamos una actitud responsable"

lunes, 24 de julio de 2023 20:54

Este lunes, no hubo acuerdo en la reanudación de la paritaria docente en San Juan. Si bien hubo dos propuestas por parte de Hacienda, fueron rechazadas por los gremios UDAP, UDA y AMET y en 48 horas recibirán la oferta definitiva. En este contexto, el gobernador Sergio Uñac destacó que no se apostará por modificaciones por fuera del presupuesto vigente.

"Estamos haciendo máximos esfuerzos. Alegremente podría dar más de lo que el presupuesto permite que podamos dar. Pero creo que esa no sería una actitud responsable por parte mía y del Gobierno que dirijo", expresó el gobernador, consultado por la prensa esta tarde noche.

Y agregó: "estamos en el marco del diálogo. Hubo un ofrecimiento, cuyos detalles los dio la ministra de Hacienda. Y lo que decimos es que tenemos que asegurar que no pierdan poder adquisitivo pero cualquier modificación de fondo sería muy liviano de mi parte y muy complejo para el próximo gobierno de poderlo tomar".

Sin acuerdo

La ministra de Hacienda, Marisa López destacó en rueda de prensa que "lo que recibimos de Nación fue una transcripción del acta paritaria de junio donde reitera cuál es el salario inicial. Empezamos a debatir y no nos hemos puesto de acuerdo en la interpretación, toda vez que la ley 26.075 (Financiamiento Educativo) establece en su artículo 9 que se debe establecer un salario inicial docente y en el 10, que se debe establecer el salario mínimo garantizado nacional. Para esa base habíamos determinado el salario provincial docente garantizado".

Marcó que, tras no coincidir en la interpretación de esa acta, Gobierno hizo ofertas. "Una era establecer otro tipo de salario inicial, frente a lo que hicimos dos propuestas. Una tenía que ver con el ofrecimiento de los $214.000 para todos los docentes que no alcancen ese neto y la otra, era una escala de salario neto de acuerdo a rangos de antigüedad. No fueron aceptadas", detalló.

Con ello, se vienen días claves. "Quedamos, en función del planteo de los gremios, de responder a su petición en las próximas 48 horas, por escrito a cada uno de los gremios. Será de esa manera porque ya debatimos mucho y es la oferta definitiva", sentenció. Y aseguró que con las propuestas "se llevaba el salario que estaba en $180.000 a $214.000 y se aliviaba el bolsillo de los que menos cobran. Pero no aceptaron".