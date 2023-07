Sergio Uñac: "San Juan tiene un futuro inconmensurable"

domingo, 2 de julio de 2023 11:54

Este domingo, Sergio Uñac, llegó al Colegio Froilán Ferrero para emitir su voto luego de que la Corte Suprema de Justicia le impidiese presentarse nuevamente como candidato a Gobernador.

"El 14 de mayo tuvo una alta participación, fue del 75% y hasta ahora está normal. Esperemos que para las 18:00 podamos tener un porcentaje parecido. Tuve llamados de ministros y gobernadores que me auguraron un buen resultado, que fuese importante para nosotros ya que somos del mismo proyecto", aseguró ante decenas de periodistas.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia

El gobernador analizó la decisión del tribunal de justicia. "Fue llamativo porque la Corte utilizó un criterio para definir San Juan y otro para los intendentes bonaerenses y provincia de Mendoza. Evidentemente hubo algún trasfondo que no puedo definir porque no estoy adentro, pero que se fue por un carril distinto al jurídico. El procurador dijo primero que no era materia de intervención federal, después dijo que era inconstitucional. Fue un desastre".

"Fue una falta de respeto hacia el interior de nuestro país. Creo que la Corte tiene que definir un criterio y aplicarlo, pero tal vez de eso se tenga que encargar un organismo internacional. En una nueva Argentina, también son necesarias instituciones que sean coherentes".

Pidió que organismos internacionales intervengan en la situación. "Como Gobernador y como hombre del derecho porque además soy abogado y como ciudadano, tengo que acatar el fallo, pero ahora, al tratamiento posterior, necesitamos que por lo menos la Corte Interamericana les pregunte si van a definir semana tras semana un criterio o lo van a unificar", agregó.

La interna con José Luis Gioja

Su hermano Rubén Uñac compite con el exgobernador por el puesto del poder ejecutivo provincial. "Yo soy peronista y hasta mi último minuto voy a militar en este espacio. Con José Luis Gioja siempre hay puentes. Hemos tenido una visión de provincia interesante él y yo y lo digo con mucha humildad".

"San Juan tiene un futuro inconmensurable. Los sanjuaninos nos hemos demostrado que no solamente amplificamos actividades, sino que las defendemos, no como pasa en otros lugares que las limitan. Esto no quiere decir que vayamos en contra del cuidado medioambiental, muy por el contrario, cada vez que ha habido algún problema hemos actuado con todo el peso de la ley. Este es el San Juan que hemos construido y con José Luis Gioja hemos tenido algunas visiones parecidas en algún punto, pero los peronistas competimos mucho", sentenció.