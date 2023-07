Rubén Uñac: "es un desafío importante y esta elección fortalece la democracia"

domingo, 2 de julio de 2023 12:52

Rubén Uñac destacó la tranquilidad con la que llegó a los comicios a gobernador y vice, este mediodía, en el colegio Froilán Ferrero en Pocito.

"Contento por una elección más que fortalece la democracia. Siempre voto con mucha alegría. Estoy muy tranquilo y me reuní con parte de mi equipo de trabajo. Las campañas me gustan; hace 30 años que me dedico a esto y he recorrido toda la provincia. Fue una campaña corta pero intensa en la que nos hemos complementado muy bien con Cristian (Andino) y Sergio (Uñac). Hemos escuchado las necesidades con el compromiso de trabajar por San Juan. La gente nos recibió con mucho respeto", dijo a la prensa, entre los que había periodistas de medios nacionales.

Agregó que aceptó su candidatura "como un gran desafío. Creo que es lo más importante de mi vida política". Manifestó que la provincia, en ese contexto, "se caracteriza por tres atributos: transparencia, seguridad jurídica, equilibrio fiscal y seguridad jurídica. tenemos paz social y tenemos la mejor expectativa".

Uñac destacó que recibió apoyo de legisladores nacionales y opinó sobre la candidatura de Sergio Massa a presidente que "era la unidad que pedíamos. Estoy de acuerdo y va en sintonía con lo que pedían los gobernadores".

Resaltó, por último, que confía en una buena participación ciudadana: "insto a los sanjuaninos a que voten; se está definiendo el presente y el futuro de San Juan. Todos tenemos objetivos e intereses comunes para trabajar".