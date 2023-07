Marcelo Orrego: "este gobernador va a trabajar con todos sin distinción de ideología"

domingo, 2 de julio de 2023 21:23

Marcelo Orrego celebró el triunfo que lo ubican hoy como gobernador electo y a Fabián Martín como vice-gobernador para conducir el destino de la provincia por los próximos 4 años a partir del 10 de diciembre. En el búnker de Juntos por el Cambio, subió al escenario no sólo con los que compartió la Agrupación Unidos por San Juan sino también con figuras nacionales que vinieron a festejar con él.

Entre los presentes estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto, entre otros. En la ocasión Orrego agradeció a todos los que hicieron posible este triunfo, empezaron por los sanjuaninos que confiaron en él y lo votaron en las urnas. El electo ganó con más del 50% de los votos.

Foto: Télam

"A todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros, que nos prestaron la confianza, sabemos que no la han regalado, la han prestado por 1.460 días que son 4 años. Les agradezco a todos los que confiaron, decirles que los que no estuvieron cerca de nuestra propuesta o no nos votaron, este gobernador va a trabajar con todos sin distinción de ideología política", señaló.

Luego subrayó que ha "venido a la política a construir y hacer" y aclaró que "las peleas de los políticos no resuelven ni uno de los problemas de la gente" y agradeció "a los que fueron parte de nuestro frente electoral" como Sergio Vallejos, Marcelo Arancibia y Eduardo Cáceres.

"No me va a temblar la mano para hacer las cosas que tenemos que hacer. Los cambios que vienen son cambios con certezas, no vamos a improvisar nada. Tenemos los 3 elementos fundamentales para hacer gobierno. Primero los programas, la gente que los defiende y la convicción de llevarlo adelante", apuntó.

Luego vino una extensa lista de agradecimientos, que la encabezó con palabras hacia su familia: "quiero agradecer a mi padre que me está acompañando. A mi madre que me está cuidando desde otro lugar pero seguro debe estar muy feliz. Quiero agradecer a quienes me dieron el lugar para el primer paso, a Roberto Basualdo por su consejo, experiencia y darme la oportunidad. a Horacio porque más allá del resultado él nos iba acompañar. Quiero agradecer a quien es parte de todo esto y sin ellos no voy a ningún nado. Muchas gracias a mi familia por tantas ausencias, a mi mujer y a mis hijos".