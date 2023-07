Gioja: "hoy quedó claro quién es más en el Justicialismo de San Juan"

domingo, 2 de julio de 2023 22:00

José Luis Gioja reconoció la victoria de Marcelo Orrego como el nuevo gobernador de San Juan y destacó que no tiene problema para sentarse con él para mostrarle todo lo recogido de los pedidos de la gente. "Hemos recorrido todo San Juan y hemos encontrado militantes de fierro por todos lados", apuntó.

Luego agregó: "No estamos para nada arrepentidos ni nos lamentamos de nada. Al recorrer San Juan hemos visto nuestro pueblo, hemos dado muchas manos, muchos besos... no es el San Juan que por ahí pintan, hemos encontrado mucha pobreza, dolor. Tenemos mil y pico de cartas, en el 95% de esas cartas, nuestra gente de San Juan pide vivienda y trabajo digno. Reconocemos que Marcelo Orrego fue elegido gobernador y le pedimos que quiera Dios que lo ilumine, que no vaya a haber ajuste. Le vamos a arrimar los datos y le pido que piense en los que menos tienen en San Juan".

José Luis Gioja reconoció que es "cierto que teníamos una ilusión grandota de solucionar los problemas como otrora pudimos hacer. Pensamos en una profunda acción de solidaridad social". Es por eso que, adelantó, tiene "una propuesta que se la vamos a dar a Orrego, sabemos de la sequía, vamos a estar a disposición para acercar todos los datos que tenemos. Es un problema serio, el problema de estado, la armonía y la necesidad de construir un San Juan de más oportunidades, que crezca pero con todos los sanjuaninos adentro".

El candidato de San Juan Vuelve, señaló que todo se hizo "de corazón" y que como subagrupación no tuvieron "una estructura donde ir a pedir, lo hicimos de corazón". "Hay mística, en el peronismo hemos dado un paso importante. Vamos a seguir teniendo aliados. Viene la otra elección después. No bajamos los brazos, nos tropezamos como cualquiera, nos sacudimos y seguimos para adelante. Cada cosa nos ha costado y la ha disfrutado San Juan. Vamos a seguir convocando a todos y seguir siendo lo que somos. No vamos a cambiar, no estamos dolidos ni resentidos. La democracia es así. Uno saca más votos que otro", señaló.

El Peronismo en San Juan

José Luis Gioja dedicó palabras al Justicialismo de San Juan y aseguró que la impronta de él es siempre "la unidad". Siempre hablamos de la unidad y vamos a convocar a la unidad", apuntó destacando que se va "a trabajar codo a codo para construir el partido Justicialista en San Juan".

"Pensábamos otra cosa, en base a lo que habíamos caminado. Esta campaña ha sido muy personal. El afecto que hemos recogido lo llevamos en el alma y en el corazón. Lamentamos no poder estar para decirle "sí" a esa gente, amigos y sanjuaninos que necesitan y parecen que están escondidos. Salgan a la calle a demostrar que falta tal o cual cosa", destacó.

Luego fue contundente con el futuro del PJ en función de los resultados de este domingo: "sí vamos a asumir que hoy quedó claro quien es más en el justicialismo de San Juan".

"Estoy convencido de que vamos a recuperar el peronismo de San Juan... el que saca más votos es el que pone las reglas de juego. Vamos a poner todo el mundo a jugar, es un partido que tiene que venir. La vigencia de nuestro peronismo, de nuestro justicialismo, está en los votos que hemos sacado. Eso nos lleva a pelear por lo nuestro", finalizó.