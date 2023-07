Cristian Andino: "Soy muy feliz con esta oportunidad"

domingo, 2 de julio de 2023 10:42

Este domingo, muy temprano por la mañana, el intendente de San Martín y candidato a la vicegobernación, Cristian Andino, emitió su voto en la Escuela Juan Larrea.

El político, aspira a obtener el segundo puesto en el ejecutivo provincial junto a Rubén Uñac en la Agrupación San Juan por Todos y Subagrupación "Vamos San Juan". Antes de ingresar al cuarto oscuro dialogó con los medios y aseguró que: "Hoy el resultado va a ser rápido, no tengo dudas de que tiene que ser un un recuento muy rápido, con mucha normalidad. Seguramente a las 20:00 de la tarde ya deberemos tener una idea de los resultados".

Día de votación y recorrida

El candidato, pese a asegurar que no tiene cábalas, decidió seguir sus tradiciones electorales. "Sobre el mediodía iré con mis hijos a la casa de mi hermano y después. Después, como una cuestión de toda la vida, iré a almorzar a la casa de un vecino del Valle San Isidro Labrador que siempre me espera. Yo no soy cabalero, sino que soy de repetir", agregó.

Al cierre de los comicios se reunirá con Sergio y Rubén Uñac para esperar los resultados. "Durante todo el día estaremos recorriendo las escuelas. Tenemos las expectativas de que en cada acto eleccionario la gente participe y ejerza ese derecho que tiene de poder expresarse libremente en el cuarto oscuro y decidir qué es lo que quiere".

"Antes que intendente, antes que el candidato a algo soy un militante, entonces no pierdo esa costumbre de estar llamando para ver que esté todo bien con la movilización, las escuelas, los fiscales, lo llevamos en la sangre. Soy muy feliz con esta oportunidad que me da la vida, que me ha dado Dios de poder conocer como candidato a toda la provincia de San Juan", sentenció Cristian.