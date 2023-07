Uñac y Gramajo recorrieron obras en Chimbas, en un gesto de alto voltaje político

martes, 18 de julio de 2023 10:41

Este martes, el recorrido por la obra del barrio de IPV, "Los Surcos" en Chimbas, hizo coincidir al gobernador de San Juan y candidato a senador, Sergio Uñac y al intendente de Chimbas y referente de "San Juan te quiero", Fabián Gramajo. Ambos resaltaron su trabajo conjunto en las gestiones que están por finalizar e hicieron apreciaciones del panorama político.

"Agradezco a Fabián que esté acá, es una visita institucional. Hemos trabajado durante muchos años juntos en lo político pero se aprobó la ley SIPAD y cada uno tomó un camino. Siempre es tiempo para reconfigurar algunas cosas", destacó Uñac en rueda de prensa.

Sobre su campaña como candidato a senador, explicó que han diagramado visitas a juntas departamentales y, dijo en un guiño, "vamos a venir acá". "Empezamos por Caucete, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio. Vamos a estar en cada una de ellas, analizando el resultado y lo que hizo la Corte con la provincia de San Juan. Desde ese puntapié inicial, haremos un desarrollo de cosas porque nos equivocamos, sino no hubiéramos tenido ese resultado (elecciones del 2 de julio)".

Y sentenció que "el Justicialismo está más de pie que nunca y vamos a ganar el 13 de agosto. Y nos encaminamos, producto del trabajo, a que sea una realidad. Tenemos que ganar en esa fecha y el 22 de octubre y en el 2025 tenemos que ganar. Y en el 2027, un hombre o una mujer de este frente tiene que volver a asumir el gobierno de San Juan".

Acerca de la transición con Marcelo Orrego, insistió en que se reunirán "esta semana que viene o la próxima y será un proceso súper ordenado. Vamos a ser oposición responsable".

Por su parte, Gramajo destacó a la prensa que "estoy muy contento que haya venido Sergio y esté visitando obras, como siempre lo ha hecho desde que nos tocó asumir la intendencia. Tenemos miradas diferentes de la cuestión política, tal vez, pero somos respetuosos de lo institucional y somos agradecidos de todo lo que hizo Sergio y lo que logramos en conjunto por Chimbas".

Marcó que "no podemos olvidar el Chimbas del pasado y al que no queremos volver. Trabajamos con el gobernador para tener un Chimbas mucho mejor. Hoy es un día especial que no encuentra nuevamente transitando este camino de caminar juntos y eso hay que ponerlo en valor. Son las cosas buenas de la política y la responsabilidad institucional de quienes nos toca gobernar Chimbas y Sergio, la provincia de San Juan, de manera federal".

Para Gramajo, "más allá de la política, el departamento y la provincia siguen creciendo. Tenemos una provincia ordenada y por otra parte, al Justicialismo hay que unirlo porque hay que ganar bien ahora; ganar mucho mejor en octubre. Trabajaremos en unificar al Justicialismo en una gran columna vertebral para ser opción para el 2025 y la vuelta, para el 2027. Hay una fuerte decisión de trabajar en conjunto con lo que venimos haciendo. Estos gestos los valoro mucho, por parte de Sergio, en medio de una campaña electoral".