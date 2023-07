Transición en gobierno: Uñac y Orrego, en contacto telefónico y promesa de pronta reunión

jueves, 13 de julio de 2023 10:45

El gobernador Sergio Uñac expresó este jueves que ya mantiene charlas telefónicas con el mandatario electo Marcelo Orrego, de cara al proceso de transición.

"He tenido conversaciones telefónicas con él; no nos hemos reunido todavía. Después del 20 (de julio) nos vamos a juntar. La relación con él es cordial absolutamente en el marco de lo institucional. Estamos inmersos en una transición ordenada. Hay absoluta predisposición de mi parte, pese a que pensemos distinto y haremos las cosas de la manera que corresponda".

Sobre la Vuelta Ciclista a San Juan, señaló que "le avisamos sobre las fechas que hay que cumplir (reservar en calendario UCI) pero haremos lo que él nos diga. Es que esto se pagará y ejecutará con el próximo presupuesto".

A propósito de situacione puntuales, Uñac opinó sobre la decisión de Orrego y su equipo de no ser parte de las reuniones paritarias. "Creo que es razonable que se excuse de participar y es razonable que lo invite, por si quiere participar. Me contestó que no; que estaba en el marco de este gobierno. Pero hay que ser prudente en esto: las nuevas reconfiguraciones salariales han crecido y estamos en el podio en cualquier ítem que se quiera analizar. En el sector docente, estamos en los sueldos más altos. Pero comprometer el Presupuesto no está en nuestras decisiones, a cuatro meses de dejar el Gobierno".

Consultado sobre la continuidad de las obras, el gobernador destacó que "todo lo que está en construcción, va a seguir y lo que pensábamos que podíamos licitar, sería un atropello hacerlo en los próximos dos meses. Van a comprometer el próximo presupuesto que será ejecutado por un gobierno distinto al que hoy está en San Juan. Seremos prudentes en eso".