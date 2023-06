Uñac sobre las presidenciales del Frente de Todos: "si siguen presentando candidatos van a ser muchos"

viernes, 9 de junio de 2023 10:47

El gobernador Sergio Uñac se refirió a los comicios que se desarrollarán en el segundo semestre y el panorama que se va armando a nivel nacional entorno al tema. Opinó que lo ideal sería que hubiera dos listas en competencia en el Frente de Todos y opinó sobre la posible incorporación del líder peronista Juan Schiaretti en Juntos por el Cambio.

En este escenario destacó que él formó parte del documento de los gobernadores que promueven un único candidato a presidente aunque aclaró que él no compartió esa postura. El documento, titulado "Unidad y federalismo", fue firmado por todos en función de un acuerdo de los mandatarios provinciales: "la postura mayoritaria era la que íbamos a firmar todos".

"Opiné que no veía mal la competencia entre dos listas pero no surgió efecto y quedó la postura de una lista única y con contenido federal", señaló Uñac en rueda de prensa y luego aclaró que el escenario le cambió tras la disposición de la Corte Suprema de que su participación es inconstitucional.

Tras esto, destacó que sus aspiraciones no han terminado y más si hay alguna propuesta para competir por un lugar con exposición nacional. "Eso me cambió el escenario, hoy no me animaría a reafirmar o negar cualquier escenario. Voy a estar en alguna cuestión nacional seguro, acompañando a lo que este frente presente", destacó.

Además señaló que en el encuentro con gobernadores está bien posicionado: "entre amigos siempre estamos sobrevalorando con respecto a las oportunidades... puede ser que haya gana pero sólo con ganas no alcanzaría".

Por otro lado, destacó que "está definido el sector de Cristina que presentó a Wado de Pedro y Sergio Massa tiene aspiraciones pero si siguen presentando candidatos van a ser muchos".

Con respecto a la decisión de un líder peronista de peso como Juan Schiaretti al frente Juntos por el Cambio, Sergio Uñac destacó que él "no venía participando de manera activa" en el partido Justicialista nacional y eso es porque "se definió como peronismo antikirchnerista".

"No entendí la jugada, no lo dejaron llegar. Me pareció un manoseado", subrayó Uñac y luego lo definió como "un estratega político". "Al final no quedó en nada, quedó a mitad del camino", finalizó destacando que le sorprendió que "no hubiera acuerdo interno" antes de anunciar este tema.