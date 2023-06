Pocitano y de larga trayectoria: quién es Rubén Uñac

lunes, 5 de junio de 2023 20:57

Para Rubén Uñac, la política fue desde siempre tema en la mesa familiar, ya que su padre, Joaquín “Coco” Uñac, militó en el PJ desde su juventud, y esa pasión por la justicia social fue una herencia para sus hijos.

El senador nacional por San Juan, Rubén Uñac, nació en el departamento Pocito, al sur de la Capital de San Juan, el 19 de marzo de 1964. Su mandato como senador culmina en 2023, e integra el bloque del Frente de Todos.

Rubén es uno de los pilares de la gestión de gobierno de los últimos siete años, que llevaron a San Juan a destacarse en el país como líder en energías renovables, líder en construcción de viviendas y hospitales, una de las provincias con la tasa de desempleo más bajas del país y la que logró la diversificación de la matriz productiva.

Rubén cursó sus estudios primarios en la escuela Antonino Aberastain, en Pocito, y realizó el secundario en el Colegio Don Bosco, en la capital de la provincia.

Ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde se recibió de Abogado. En esa provincia fue participante activo de la Juventud Universitaria.

Con su título de Abogado volvió a San Juan y comenzó su actividad pública en la Legislatura provincial como asesor del diputado proporcional de Pocito, Blas Ochoa.

En el año 2003, ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia como secretario administrativo, rol que desempeñó hasta 2005.

En 2005 fue electo Diputado Nacional cargo que debió interrumpir para ser parte de la fórmula para gobernador y vice en las elecciones de 2007.

El 10 de diciembre de 2007, Rubén Uñac asumió como vicegobernador y Presidente Nato de la Cámara de Diputados de San Juan, convirtiéndose en el trigésimo séptimo vicegobernador de la provincia.

En el 2011 le entregó los atributos de la provincia a su hermano menor, Sergio Uñac. Rubén fue electo Diputado Nacional, cargo que ocupó hasta 2015. Ese año, pasó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia, hasta 2017.

En el 2017 asumió como Senador Nacional, y en el 2020 fue nombrado presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara Alta, cargo y función que mantiene hasta la actualidad.

Como senador es vocal de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Defensa Nacional, de Economía Nacional e Inversión, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Coparticipación Federal de Impuestos.

Como parlamentario fue vicepresidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, vocal en la Comisión de Deportes, vocal en la Comisión de Asuntos Constitucionales, vocal en la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, vocal en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 27.249), vocal en la Comisión Bicameral Permanente Parlamentaria Conjunta Argentina Chilena, vocal en la Comisión Especial Bicameral Reconversión de la Industria Gasífera (Ley 24.076).

Rubén está casado con Claudia Barceló y tienen dos hijos, Candelaria y Juan Ignacio.

Entre los últimos proyectos presentados este año en la Cámara Alta, como autor o cofirmante, figuran:

• Proyecto de declaración que rinde homenaje a la Ciudad de San Juan, al cumplirse 461° aniversario de su fundación, el 13 de junio de 2023.

• Proyecto de ley que crea el Plan Nacional de Conectividad del Sistema Educativo (Cristina López Valverde).

• Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA), (Cristina López Valverde).

• Proyecto de Ley de Contratos de alquiler temporario de vivienda para uso turístico.

• Proyecto de ley que declara como delitos de lesa humanidad los hechos desarrollados en las huelgas patagónicas en la prov. de Santa Cruz entre 1919 y 1922. (ref. s. 2342/21).

El ex intendente de Pocito, “Coco” Uñac (1938-2003), y Dora Ene San Martín, maestra, tuvieron dos hijos, Rubén y Sergio, actual gobernador de San Juan.

En una entrevista, Rubén Uñac dijo: “No tengo problema en reconocer cuando me he equivocado. Pero cuando me asiste la razón, no me arrepiento de nada. He discutido y soy firme en eso”.

“Con Sergio somos muy parecidos… en realidad somos muy ejecutivos los dos. Creo que la impronta es la misma, porque él es un hombre acostumbrado al diálogo”.

“La política es el único instrumento capaz de solucionar los problemas cotidianos de la gente. Y cuando se hace con un proyecto serio uno nota que verdaderamente se solucionan los problemas de la gente, al menos en su gran mayoría. También me gusta mucho el diálogo, el debate y el consenso”.