Sergio Uñac en Chimbas: “Por el futuro de San Juan, acompañemos a Uñac- Andino”

jueves, 29 de junio de 2023 20:54

El jueves en la tarde, a horas del inicio de la veda electoral, el gobernador Sergio Uñac visitó el departamento Chimbas donde dio una conferencia de prensa y pidió: “Por el futuro de San Juan, acompañemos a Uñac- Andino”.

Lo acompañaron los excandidatos quienes manifestaron el orgullo de seguir trabajando por la subagrupación Vamos San Juan.

El mandatario señaló que “estoy convencido que Rubén es la persona ideal para seguir conduciendo este modelo. Por mi parte, desde el lugar desde donde me toque estar, voy a estar colaborando con el gobierno de San Juan y estoy seguro que será con Rubén Uñac y Cristian Andino. Esto es un compromiso público, lo asumo hoy acá y lo he dicho en los 19 departamentos de la provincia, yo no me pienso desentender de nada sino colaborar ellos que tendrán la responsabilidad de conducir, pero yo voy a seguir acompañando este proyecto político porque acá hay un equipo de trabajo”.

Aseguró que su aporte será para que la provincia de San Juan se siga haciendo sentir en el contexto nacional “como una de las provincias más ordenadas y también como una de las que más oportunidades ha generado en los últimos años”.

Uñac contó a su audiencia que hubo un ministro de economía de la nación que dijo que la provincia de San Juan era altamente deficitaria, que era una provincia inviable y que debía anexarse a Mendoza. “Nada que vaya más contra el amor propio de los sanjuaninos que anexarnos a Mendoza. Los sanjuaninos nos dimos cuenta que podemos multiplicar las actividades económicas, y ahora, además de la vitivinicultura que nos enorgullece, tenemos pistacho, cannabis medicinal, tomate para industria, aceite de oliva, trigo, ganadería. En las cifras de desempleo estamos dentro de los seis conglomerados urbanos con la cifra más baja del país, reconociendo que obviamente está afectado el poder adquisitivo de los trabajadores por la inflación, pero el camino es este, es seguir mirando a la provincia como un lugar donde generamos oportunidades”, dijo.

Luego mencionó que hoy la provincia es el polo pistachero más importante del país, es el principal productor de tomate para industria, se generaron proyectos como el cannabis medicinal. Se logró que la inversión privada pueda llegar para la concreción de nuevas minas como Josemaría, Hualilán, Los Azules.

“Somos la primera provincia generadora de energía solar en todo el país con más de 400 megas y en los próximos dos años sumaremos 400 megas más. Esto es lo que hay que consolidar y van a contar conmigo para acompañar desde donde esté”, aseguró el mandatario.

Sobre su candidatura

Consultado sobre su precandidatura a senador nacional Uñac manifestó que “es menester interpretarla como un canal de comunicación, porque eso es lo que voy a ser si los sanjuaninos así lo determinan, entre el gobierno nacional cualquiera sea, nosotros buscaremos que sea Sergio Massa. San Juan va a contar con una herramienta de trabajo y un puente de conexión entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia”.

Sobre el final, el mandatario repitió que la fórmula Uñac-Andino es la garantía de continuidad de un modelo exitoso, “no demos saltos al vacío ni pasos hacia atrás, el futuro es hacia adelante”.