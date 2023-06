Marcelo Orrego en el cierre de campaña: "Cada palabra que decimos la vamos a cumplir"

jueves, 29 de junio de 2023 19:02

Esta tarde, tras una multitudinaria caravana por el Gran San Juan, los candidatos Marcelo Orrego y Fabián Martín llegaron hasta Rawson, precisamente a la intersección de calles Mendoza y Superiora para participar del cierre de campaña, acompañados por vecinos del lugar.

Con gran apoyo, Orrego se mostró expectante por las elecciones del próximo domingo 2 de julio. "Esta campaña la viví distinta a la de 2019, porque uno tiene más experiencia que no es lo que nos pasa sino qué hacemos con lo que nos pasó. Disfruté mucho de la campaña, de estar con la gente, de las instituciones. Este alargue me dio el plus de poder dar casi tres vueltas a la provincia", dijo en rueda de prensa.

Y agregó: "Saben que cada palabra que decimos la vamos a cumplir".

Por su parte, el candidato a vicegobernador de la fórmula, Fabián Martín, promovió en los vecinos el ir a votar.

"El domingo tiene que ser una fiesta de los sanjuaninos, un día cívico y estoy seguro que los sanjuaninos van a votar por el cambio", señaló.