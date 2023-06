Rubén Uñac, en Rawson y Capital: “Queremos el bienestar de todos, no de unos pocos”

martes, 27 de junio de 2023 00:18

El senador y candidato a gobernador de la subagrupación Vamos San Juan, Rubén Uñac, realizó una caminata en el departamento Rawson acompañado del intendente actual Ruben Garcia, del intendente electo, Carlos Munisaga y de cada uno de los excandidatos de Rawson donde saludó y conversó con los vecinos.

Luego fue parte de un acto en la Villa Hipódromo y en el club de futsal aseguró que “la Revolución Deportiva no se para en San Juan”.

El senador felicitó a las autoridades del club por la gestión que realizan para llevar desarrollo al club que pronto iniciará su techado. “Desde este club tan lleno de esperanzas, con esta obra que está por iniciarse, venimos a asegurarles la continuidad de estas políticas deportivas en la provincia, que no solo llevan igualdad de oportunidades a los barrios, sino que ponen a la provincia en el podio deportivo del país y de América”, señaló Uñac.

Agregó que “estamos en un buen momento porque sentimos mucho acompañamiento de la gente y eso nos pone muy bien, nos muestra que vamos por buen camino, y este efecto nos motiva y nos dan ganas de seguir porque además sabemos que es sincero”.

También estuvo presente el secretario de Estado de Deportes de la Provincia, Jorge Chica, quien dijo: “Me han preguntado mucho en estos días qué significa Rubén para nosotros, yo creo que llegó la hora del maestro, el que generó el proyecto y hoy le toca hacerse cargo y llevarlo adelante”.

Agregó que la única certeza que tiene el deporte es con la fórmula Uñac – Andino, “con ellos el deporte va a seguir siendo política de Estado y este sueño que empieza a cumplir este club que pronto empieza con el techado, continuará con muchos otros que también tienen que tener la posibilidad de cumplir este sueño de la mano de Rubén; para que siga llevando adelante el proyecto de la Revolución Deportiva y la esperanza de todos los sanjuaninos y sanjuaninas”.

Luego Munisaga señaló que éste va a ser el primer club techado de futsal de San Juan. “Nos quedan unos días de intenso trabajo hasta el domingo que vamos a consagrar con una victoria para seguir dándole progreso a la provincia de San Juan”.

Finalmente, las autoridades de club manifestaron su apoyo a la gestión y a la continuidad de este modelo de la mano de Rubén Uñac y Cristian Andino.

Acto de la militancia en el PJ

En la sede en el Partido Justicialista, en Capital, fue el momento de la energía militante y allí Rubén aseguró que no hay margen para dar marcha atrás. Se sumaron el candidato a vicegobernador, Cristian Andino; el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, el ex candidato Carlos Lorenzo, legisladores y funcionarios municipales y provinciales.

“No nos está quedando ningún rincón de San Juan por recorrer con Cristian y con Sergio que hoy estuvo en Jáchal y en Valle Fértil, eso es militancia, es vocación de servicio, es laburar. Yo tengo muchas ganas de que ganemos el domingo y que salgamos a festejar porque ya nos robaron una elección, porque se la arrebataron a Sergio, pero se equivocaron porque volvimos y hemos vuelto con mucha fuerza para seguir trabajando para reivindicar a Sergio”, dijo Uñac.

También le contó a la militancia presente que está muy conmovido por el afecto y el cariño que le demuestra la gente en todos los departamentos, “se nota el entusiasmo de la gente y eso nos transmiten a nosotros. Tenemos que seguir trabajando, les pido que no bajen los brazos, que sigan repartiendo votos porque todos esos votos que repartimos los vamos a meter a las urnas el domingo 2 de julio”.

Agregó que es un hombre de fe “y le pido a Dios que nos acompañe porque esto lo hago por vocación, pero también lo hago por reivindicar a Sergio y por todos ustedes, por todos ustedes no podía dar un paso al costado, tenía que seguir adelante, y del consenso de los dirigentes salió mi candidatura para acompañar a Cristian”.

Muy emocionado por las expresiones de apoyo, Rubén confesó que “esto me enorgullece mucho, se me infla el pecho cada vez que paso y veo un cartel, un pasacalle, me siento más vivo que nunca, más fuerte que nunca y eso me lo transmiten en ustedes”.

Luego manifestó que se está reuniendo con todos los sectores productivos de la provincia de San Juan, “sectores que nunca tuvieron el apoyo del Estado como lo tienen ahora con Sergio gobernador, y les garantizamos que vamos a seguir ayudando, trabajando por el sector público y privado porque esa fusión es necesaria. Yo creo en la propiedad privada, en el derecho privado, pero también creo en un Estado presente que genera las condiciones para poder trabajar, para que el sector privado genere trabajo genuino”.

Mencionó también que “como peronista siempre voy a estar ayudando a los sectores más necesitados, como lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Quiero decirles que podemos tener mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, mejor transporte, y vamos a continuar con la obra pública, porque motoriza la economía y genera trabajo para los sanjuaninos, porque queremos el bienestar de todos, no de unos pocos”.

Hacia el final, Uñac destacó que el 2 de julio “votamos un gobierno al servicio de la gente o un gobierno al servicio de la City porteña, tenemos que defender los intereses de San Juan y el 2 de julio vamos a triunfar”.

Andino destacó que “seguimos caminando por todos los departamentos llevando nuestra propuesta, que la resumimos en defender un proyecto que se ejecuta con políticas públicas, que ha implementado nuestro gobernador Sergio Uñac, el mejor gobernador de la Argentina, y que ese proyecto que ha traído progreso, que ha traído justicia social, que ha traído igualdad de oportunidades para todos, con Rubén Uñac, con quien les habla, y con todo ustedes, tenemos que garantizar que va a continuar el 10 de diciembre”.

A su turno, Baistrocchi señaló que todos los que acompañan el modelo y la gestión del gobernador, hoy acompañan la fórmula de Rubén Uñac y Cristian Andino, “para que esta provincia siga creciendo, para que esta provincia siga despierta, para que siga caminando, para que tengamos obra pública, viviendas, diques, y para que tengamos referentes en toda la sociedad, con diálogo, que es lo que nos asegura Rubén y Cristian, y que nos aseguran que podamos seguir construyendo nuestro departamento y nuestra provincia”.