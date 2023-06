Sergio Uñac en Jáchal y Valle Fértil: “Hemos puesto la provincia de pie y no hay marcha atrás cuando la sociedad se define”

lunes, 26 de junio de 2023 23:01

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, visitó el departamento de Jáchal el lunes en la mañana, mientras que por la tarde estuvo en Valle Fértil, en el marco de la campaña de la subagrupación Vamos San Juan; donde dijo “Hemos puesto la provincia de pie y no hay marcha atrás cuando la sociedad se define”.

En Jáchal, el mandatario estuvo acompañado por el intendente y diputado electo, Miguel Ángel Vega; el intendente electo, Matías Espejo; y los excandidatos Jorge Codorniu, Rodrigo Ferreyra, Pablo Pérez, Jorge Barifusa.

En un encuentro con los periodistas locales, Uñac agradeció a los jachalleros los resultados obtenidos el 14 de mayo por el frente, “en una jornada que nos dio una victoria fenomenal y el 2 de julio creo que tiene que ser mejor el resultado”.

Consultado sobre la elección de Rubén Uñac como candidato, dijo que es coautor de este proyecto, “Rubén tiene una gran sensibilidad social y ha pensado cada una de las cosas conmigo, en conjunto, cada una de las cosas que hemos podido concretar en San Juan. Y si la provincia se ha destacado a nivel nacional en materia de desempleo, donde obviamente queda mucho por hacer, pero somos de los seis conglomerados urbanos con el porcentaje más bajo del país”, dijo.

Señaló que en el contexto nacional los oficialismos vienen ganando en las provincias, pasó el domingo en Formosa y también en Córdoba; y criticó fuertemente la represión implementada en Jujuy por Morales, hoy precandidato a vicepresidente con el Pro.

“El 2 de julio Vamos San Juan va a consolidar el resultado obtenido el 14 de mayo en Jáchal, “y quiero garantizarles es que la fórmula Rubén Uña - Cristian Andino va a tener la misma visión federal o mejor aún de la que yo he tenido para con el interior de mi provincia”.

Gestión federal

“Al nuevo intendente y al nuevo diputado hay que darles todas las herramientas para que puedan seguir haciendo crecer el departamento de Jáchal, hay que consolidar lo que hemos construido y tenemos que ir por las cosas que nos faltan hacer y aún más, con absoluta sinceridad, hay que mejorar lo que yo no pude hacer como quería o como pretendíamos y que por distintas circunstancias no se pudo dar; y para eso hay que tener un equipo de trabajo como el que tenemos en Jáchal, con un gobernador y vice que acompañen la gestión”.

Uñac remarcó que Vamos San Juan tiene un equipo de trabajo, un proyecto, una plataforma de gobierno con la que se llevó a cabo la diversificación de la matriz productiva, apostando por la minería y poniendo la cara siempre por esta actividad.

También subrayó que San Juan ya se expresó en una atípica elección el 14 de mayo donde ganó Vamos San Juan, y ahora lo trascendente tiene que pasar el 2 de julio.

“Recobremos la memoria y ya no lo digo en términos personales, porque el 2 de julio no juega Sergio Uñac, el 2 de julio soy un ciudadano más; se juega el destino, el presente y el futuro de mi provincia, por eso vengo a solicitarles a todos que podamos aglutinar San Juan, no nos dejemos robar la ilusión, no seamos comisionados de un gobierno porteño”.

“Me comprometo ante todos los jachalleros y las jachalleras, hoy en el día del cumpleaños del departamento, a ser un puente de unión entre el gobierno nacional y el gobierno de San Juan, y también el municipio de Jáchal”, aseguró Uñac.

El gobernador hizo una retrospección para decir cuánto tuvieron que remar los sanjuaninos con referentes que fueron al Congreso de la Nación a poner “patas para arriba” los intereses de San Juan. “Y si los sanjuaninos lo deciden, ese no va a ser mi paso por la Nación, lo que necesite Matías, como lo que necesitó Miguel, voy a estar presto para poder trabajar por ellos”.

Contó que en Buenos Aires conoce todos los despachos y que su trabajo va a ser una defensa de la minería y la búsqueda de recursos para mitigar la sequía por la que atraviesa el país y también San Juan, “en términos generales, los sanjuaninos van a contar con una persona que va a priorizar los intereses de San Juan”.

Logros en Jáchal

Uñac señaló que cada uno de los logros en el departamento tienen que ver con lo que ha gestionado el intendente y el presupuesto para poderlo concretar, a veces Vega hacía un pedido que no se ha podido concretar por los márgenes presupuestarios.

“Hemos entregado 500 viviendas y hay otras tantas en construcción, más los proyectos que se vienen, hay 5000 viviendas en construcción, es decir que Jáchal significa el 10 %. ¿Es suficiente? No, pero hoy un barrio de 100 viviendas significa 1000 millones de pesos de inversión, lo digo para cuantificar las obras y también para ver lo que hemos logrado hacer los sanjuaninos”.

También puso sobre la mesa la inauguración del Hospital San Roque en Jáchal, el tercero en importancia de la provincia, que hoy está el servicio de los jachalleros, como las obras de cloacas, agua potable, refacción de escuelas, pavimentos, iluminación, fibra óptica, y en cada una de esas cosas ha estado la gestión del intendente y de los diputados”, señaló.

Luego, el gobernador visitó un Centro de Jubilados donde volvió a destacar la necesidad de la continuidad y del voto a la subagrupación Vamos San Juan.

En Valle Fértil

En la villa cabecera del departamento, Villa San Agustín, se repitió el encuentro con la prensa local. Lo acompañaron Omar Ortz, Mario Riveros, Luis Rueda, Eduardo Cabello, Silvio Atencio, Emilio Fernández, Martha Contreras, Ángel Carrizo, y Cristina salinas.

El gobernador agradeció el resultado de las elecciones del 14 de mayo en Valle Fértil, “uno de los mejores de la provincia”.

Agregó que “en los últimos años hemos puesto la provincia de pie, hemos defendido nuestra actividad económica, nuestra cultura, nuestra manera de vivir. Nos toca ahora trabajar más fuerte que nunca, no nos dejemos robar este proyecto, no hay marcha atrás cuando la sociedad se define”.

También contó que antes había cuestiones privativas que eran para los grandes conglomerados urbanos, como las cloacas o incluso las viviendas que eran donde siempre hacía había más demanda. “Pero nosotros hemos pensado en los departamentos, hicimos el camino Tras la Sierra, hicimos tendido eléctrico, estamos trabajando en la conectividad de Valle fértil, trabajamos en el desarrollo turístico del departamento, y cada una de estas cosas las hemos replicado en todos los rincones de San Juan, y estas son las cosas que tenemos que cuidar. Y no las puede cuidar un gobernador o un candidato, las tenemos que cuidar entre todos”.

El gobernador contó que Rubén Uñac estuvo en cada paso de crecimiento de la provincia. “En la generación de energía solar, en la construcción de una nueva mina de cobre, en ser el polo pistachero más importante del país, en cada una de estas cosas están también los compañeros que están acá, intendentes, diputados, concejales, y está la autoría intelectual de Rubén Uñac. Hemos tenido roles distintos porque a mí siempre me gustó más estar en la calle y él estuvo más en el laboratorio de este proyecto político”, dijo el gobernador.

Luego contó que en la elección anterior Vamos San Juan logró excelentes resultados “Creo que cuando San Juan se expresó lo hizo a conciencia y hoy va a cuidar mucho más el resultado. Por eso nos predisponemos a un resultado mejor. Nosotros no queremos un salto al vacío. Quienes son parte de la oposición no han presentado una sola idea, dicen que van a trabajar por la seguridad faltándole el respeto a la Policía de San Juan y al sistema Judicial de San Juan que son de los que más modernidad han incorporado en los últimos años, con el sistema de flagrancia como decisión política de este gobernador y el sistema penal acusatorio. Expresar una plataforma de gobierno es mucho más que expresar una crítica al actual gobierno”, manifestó Uñac.

Omar Ortiz dijo que “acá estamos todos acompañando al gobernador, a la fórmula de Vamos San Juan y también a su candidatura a senador por lo cual lo felicitamos”.

A su turno, el intendente electo, Mario Riveros, señaló que “vamos a trabajar más fuerte que nunca para que su proyecto de gobierno tenga continuidad en la fórmula Uñac – Andino”.

La última actividad en Valle Fértil del gobernador fue una reunión en la Junta Departamental del Partido Justicialista.