Uñac sobre Jujuy: “nos solidarizamos con su reclamo por la defensa de sus derechos”

martes, 20 de junio de 2023 18:16

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, expresó su solidaridad con el pueblo de Jujuy tras los hechos de violencia registrados en la jornada de hoy y abogó por el dialogo como camino de construcción de una sociedad.

“Lamentamos la situación por la que atraviesa el pueblo de Jujuy y nos solidarizamos con su reclamo por la defensa de sus derechos, que son los derechos de todos los argentinos. Apoyamos el diálogo como camino para la construcción de una sociedad más justa para todos”, expresó Uñac a través de las redes sociales.

Posteriormente, el primer mandatario de San Juan indicó que se desea una salida pacífica que no dañe la democracia. “Si es menester un cambio en su Constitución Provincial, éste debe hacerse en acuerdo con el pueblo y no en las sombras. Desde San Juan abogamos por una salida pacífica que no dañe la democracia, pero, sobre todo, que no socave el bienestar de los jujeños y las jujeñas”, sostuvo.