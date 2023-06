Uñac reiteró su intención de ser candidato a legislador nacional y habló sobre el armado de listas

martes, 20 de junio de 2023 11:44

Acerca del cierre de listas a nivel nacional y en la previa de los comicios provinciales, el gobernador Sergio Uñac reiteró su intención de ser candidato a un cargo legislativo nacional por San Juan. Además, se refirió a la posibilidad de llevar una lista de unidad en la fuerza política que representa.

Uñac señaló en rueda de prensa, antes de los actos oficiales por el día de la Bandera, que "está todo totalmente definido pero no podemos ir adelantando porque falta una emana. Estamos conversando y hay algún tipo de esquema. No puedo dejar de reconocer que me interesa muchísimo que quienes me sucedan tengan en Buenos Aires gente que tenga una perfecta conexión con los intereses de San Juan. Eso se representa a través de las autoridades. Algún día les contaré lo que ha sido trabajar durante 8 año con algunos diputados y senadores nacionales que no respondieron directamente. Fue muy difícil establecer una línea de contacto y que el gobernador vaya a Buenos Aires y tener un apoyo de todos los legisladores".

Agregó que la oposición "tiene una mirada distinta de modelo, de provincia y de municipio. Eso quedó resaltado en el gobierno anterior con el no apoyo a los sectores productivos pero sí a los financieros. Pero necesitamos un modelo que se asiente sobre la producción y el trabajo. Así que me entusiasmo con que a este modelo político, representado por Rubén Uñac y Cristian Andino, le vaya muy bien en las elecciones. Con ello, entre los legisladores nacionales me gustaría ser defensor en Buenos Aires de los intereses de San Juan".

Uñac resaltó, a propósito del armado del frente justicialista de cara a las PASO, que ha tenido contacto con Wado de Pedro, Juan Manzur (que visitó San Juan) y Raúl Jalif. "Lo importante es conversar y hemos entrado en un plano de definición. Acerca de Wado, tiene muchas ganas de ser precandidato pero se somete a la voluntad del partido. Creo que vamos a presentar una fórmula competitiva y que nos va a servir para seguir defendiendo los intereses del país", agregó.

Mientras que sobre el panorama en la provincia sobre una lista de unidad o varias listas dijo que "hay un 50 y 50%. Creo que no hay que tener miedo a ofrecer a la sociedad sanjuanina una oferta interesante. Vamos a tratar que haya unidad pero creo que las PASO generan competencia, aunque no esté de acuerdo con ellas".