Uñac sobre su candidatura a senador: "no aseguro ni descarto nada"

Tras la inhabilitación de la Corte Suprema para que el actual gobernador Sergio Uñac se postule para un nuevo mandato al frente de la provincia, el mandatario provincial aseguró que esto tiene tintes políticos y que aún no define quién lo acompañará a Cristian Andino en la fórmula. Además aseguró que aún no piensa qué va a hacer una vez que pase la instancia provincial y comience el armado de listas para las elecciones nacionales de agosto próximo.

"Me opongo pero acato. Me opongo desde lo jurídico, convencimiento de que la Constitución dice lo que el fallo nacional dice que dice la Constitución pero ellos hacen una interpretación política y me dejan afuera de una carrera", destacó Uñac en rueda de prensa.

Luego indicó que "lo importante no es un candidato, no he sido yo lo importante sino un grupo humano que le dio tanta visibilidad que por lo menos a mi me terminó jugando en contra". "El fallo dice que yo estoy habilitado, la Constitución no me lo prpohibe pero la Corte interpreta que me debe interrumpir los mandatos porque eso asegura la periodicidad de los funcionarios en los cargos.

La Corte se atribuye una interpretación más allá de la letra de la Constitución, Constitución que yo no modifiqué y que era intendente", subrayó.

Por otro lado destacó que "Andino continúa porque el cargo eludido es el de gobernador" y destacó que con "Cristian tenemos la mejor relación" y que incluso esta mañana estuvo en comunicación telefónica en todo este contexto. "Va a ser una campaña corta, en la continuidad de lo que ya fue en la que no seré parte de la misma y la centralidad la tendrá la nueva formula en la que la subagrupación va a tener protagonismo", apuntó.

Por otro lado destacó que con miras a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de agosto próximo, no tiene definido que rol jugará. "No aseguro ni descarto nada", aseguró sobre qué lugar en la lista le gustaría tener para los otros comicios y destacó que ahora eso es "irrelevante".