Tras la inhabilitación de Uñac, Andino seguirá siendo candidato a vicegobernador

viernes, 2 de junio de 2023 13:00

El gobernador Sergio Uñac confirmó que Cristian Andino sigue en carrera con miras a las elecciones provinciales que se desarrollarán el próximo 2 de julio. El mandatario provincial, quien no podrá ponerse a consideración del electorado tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo declaró inconstitucional, aseguró que quien él eligió para acompañarlo en la fórmula puede seguir en carrera.

"Andino continúa porque el cargo eludido es el de gobernador", aseguró Uñac en rueda de prensa y destacó: "Cristian tenemos la mejor relación". Incluso subrayó que este viernes en la mañana estuvo en comunicación telefónica en todo este contexto. "Va a ser una campaña corta, en la continuidad de lo que ya fue en la que no seré parte de la misma y la centralidad la tendrá la nueva formula en la que la subagrupación va a tener protagonismo", apuntó.

Por otro lado indicó que "lo importante no es un candidato, no he sido yo lo importante sino un grupo humano que le dio tanta visibilidad que por lo menos a mi me terminó jugando en contra".