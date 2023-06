Agustín Ramírez: “San Juan necesita una nueva reforma del Estado para dar un orden de prioridades”

lunes, 19 de junio de 2023 07:00

“San Juan necesita una nueva reforma del Estado para dar un orden de prioridades. Hay que terminar con la burocratización y avanzar hacia una digitalización. Esto nos permitirá dar mayor celeridad a los procesos. Entendemos que la economía no es sostenible con más Estado Público y menos sector privado. El sector privado es el generador de la riqueza, del trabajo genuino y que se traduce en salarios”. Con estas palabras Agustín Ramírez, candidato a gobernador por la subagrupación Desarrollo y Unidad de la agrupación Libertad y Desarrollo, sintetiza las propuestas de campaña del espacio que responde a nivel nacional al economista y candidato a presidente de la Nación Javier Milei.

La agrupación “Desarrollo y Libertad” logró en la categoría diputados proporcionales 30164 votos, según el escrutinio definitivo concretado por el Tribunal Electoral. Este resultado permitió que el espacio liberal ubicará un diputado en la Legislatura Provincial y obtuvo una banca en los concejos deliberantes de Chimbas, Pocito y Rawson.

“Estamos en la recta final de la campaña y a dos semanas del 2 de julio. Nosotros obtuvimos un resultado muy positivo el 14 de mayo. Este buen desempeño nos permitió convertirnos en la tercera fuerza en la provincia en un tiempo muy corto. Esto habla de que los sanjuaninos están abrazando las ideas libertarias y buscando un cambio real. Este resultado nos obliga y nos compromete a duplicar los esfuerzos para visitar a los sanjuaninos y expresarles nuestras propuestas. Estamos seguros que los ciudadanos de San Juan van abrazar las ideas libertarias”, dijo el candidato a gobernador Agustín Ramírez a Diario La Provincia SJ.

Ramírez precisó que prioriza el contacto cara a cara con los sanjuaninos para transmitir las propuestas de gobierno del espacio liberal.” Entendemos que en San Juan necesita una reforma del Estado. En la Argentina de las 22 crisis que hemos vivido, 20 se debieron al exceso del gasto público realizado por los políticos, generado esta situación de pobreza. Nosotros en la provincia, entendemos que los números están equilibrados, pero es necesario realizar una reforma para dar un nuevo orden de prioridades como son salud, educación y seguridad”, expresó.

“Hay que terminar con la burocratización del Estado y avanzar hacia una digitalización. Esto nos permitirá dar mayor celeridad a los procesos. Además, hay que optimizar la planta política porque no es justo que con el esfuerzo de todos los que trabajan soporten una carga fiscal tan alta. Cuando uno habla de optimizar la planta política no se refiere a los docentes, personal de la salud o de seguridad sino a esa planta política que no es productiva”, explicó Ramírez al momento de argumentar la necesidad de una reforma del Estado sanjuanino.

Agustín Ramírez recorrerá los departamentos para difundir sus propuestas de gobierno.

El candidato a gobernador de la subagrupación “Desarrollo y Unidad” señaló que “la economía no es sostenible con más Estado Público y menos sector privado. El sector privado es el generador de la riqueza, del trabajo genuino y que se traduce en salarios”.

“Somos pro mineros de una minería sostenible. Hay que seguir construyendo seguridad jurídica y fortalecer la licencia social para la actividad. Hay que ordenar la macroeconomía”, sentenció Ramírez al momento de fijar posición en referencia a una de las principales actividades económicas de San Juan.

Ramírez sostuvo que “San Juan está bien posicionado a nivel internacional en el ámbito de la minería, pero la situación macroeconómica que enfrenta el país los proyectos no se desarrollan. Argentina es inviable hoy por los índices de inflación, los diferentes tipos de cambios, la presión impositiva y el cambio constante de las reglas”.

“Es interesante saber qué proyecto político tiene cada candidato a gobernador, quién es su referente político, ¿quién es su candidato a presidente? ¿Qué propone ese proyecto político para la provincia? Estos son temas destacados por la importancia que tiene la minería para la provincia. Me pregunto: ¿Qué candidato a presidente ha planteado la eliminación de las retenciones mineras? Esta decisión generaría un gran impacto en la economía local. El único que realizó este planteó fue Javier Milei y esto lo tienen que tener en cuenta los sanjuaninos al momento de votar el 2 de julio”, explicó el candidato a gobernador.

Ramírez intensificará su recorrida por todos los departamentos de San Juan en las últimas semanas de campaña para transmitir sus propuestas de gobierno y el mensaje del candidato a presidente de la Nación Javier Milei.