Uñac en el PJ: “Vamos a seguir trabajando para consolidar definitivamente el San Juan del crecimiento”

sábado, 17 de junio de 2023 00:00

Este viernes en la tarde comenzó el acto en la sede del Partido Justicialista con las mujeres del partido y terminó en la noche con el discurso del senador y candidato a gobernador de la subagrupación Vamos San Juan, Rubén Uñac. Allí, Uñac dijo: “Vamos a seguir trabajando para consolidar definitivamente el San Juan del crecimiento”.

Lo acompañaron en el escenario, el candidato a vicegobernador, Cristian Andino, las integrantes de la mesa de mujeres Marcela Monti, Fernanda Paredes, Silvia Pérez; las ministras y funcionarias, junto a cientos de mujeres militantes que no dejaron de aplaudir.

El senador y candidato hizo referencia al proceso de inhabilitación de Sergio Uñac y lo duro que fue para él transitar ese momento; repitió que no había un plan B “porque estábamos convencidos que nos asistía la razón, y seguimos creyendo lo mismo”. “Después de muchas consultas mi hermano me llama por teléfono y me lo dice ‘Está decidido, vos vas a ser el candidato', y así lo asumí, como un gran compromiso, como un desafío y no le iba a escapar al destino”.

También destacó el inicio de su historia en la política: “Éramos dos que soñábamos juntos. Teníamos objetivos claros, ideas claras, porque Sergio es de los que se traza un objetivo y no descansa hasta conseguirlo. Yo sabía que iba a conseguir lo que se proponía, lo consiguió, fue gobernador de San Juan dos veces y podrían ser tres, pero no lo dejaron”, dijo.

Agregó que en este transitar se armó un gran equipo, “hoy quiero agradecer especialmente a la mesa de mujeres y a todas ustedes porque son parte importante de este gran equipo con el que construimos el Modelo San Juan y con Cristian somos la garantía de que lo vamos a consolidar”.

El senador y candidato expresó que se ha transitado la etapa de la diversificación de la matriz productiva de la provincia y en la segunda etapa, también planeada por Sergio Uñac, y la que le tocará a esta nueva fórmula, es la etapa de la calidad de los servicios. “Si tenemos muchas escuelas nuevas tenemos que llenarla de chicos, y si tenemos hospitales nuevos tenemos que tener los recursos humanos que hagan falta, y esa es la calidad a la que apuntamos. Y apuntamos a la calidad porque lo hicimos. Hicimos escuelas, hospitales, barrios, podemos decirlo porque lo hicimos, los otros no pueden decir nada porque no han hecho nada”, aseguró Uñac.

También hizo referencia a la promoción del turismo en los últimos siete años, sector que creció de forma considerable gracias al turismo de eventos con eventos culturales y deportivos. “Y gracias a esa ese crecimiento del turismo de eventos se siguen construyendo hoteles en la provincia que dan trabajo genuino a sanjuaninos y sanjuaninas”.

Rubén habló por más de 15 minutos a un auditorio encantado. Les contó que esta semana estuvo en Iglesia y en Jáchal caminando, “la gente nos agradece mucho el contacto porque en política si no tenés cercanía con la gente no sirve. La gente me habla de Sergio y ¿saben lo que me piden? ‘sea igual que su hermano’. Y por supuesto que sí, y Cristian es el gran complemento y entre los dos no potenciamos para ganar el 2 de julio, sigan trabajando hasta el triunfo”, pidió.

Rubén hizo referencia varias veces a la intromisión de la Corte en las elecciones de San Juan. “Nos robaron una elección, el 14 de mayo ya teníamos gobernador y vice. Pero se equivocaron porque acá estamos para seguir trabajando, defendiendo este proyecto y consolidar definitivamente el San Juan del crecimiento y del desarrollo, con el acompañamiento de ustedes, con la militancia, no dejemos de militar, sigamos trabajando porque el 2 de julio la boleta es una sola”, cerró Rubén Uñac.

Cristian Andino comenzó diciendo que siempre repite que antes que intendente o candidato se considera un militante, “porque somos los militantes los que avanzamos con la convicción de que la política es la que transforma realidades para dar una mejor calidad de vida a la gente, como lo ha hecho Sergio y como lo va a hacer Rubén Uñac que será nuestro próximo gobernador”.

Luego contó que su primer cargo político fue como concejal de San Martín “y yo soñaba con cambiar la realidad de mi departamento que por aquel entonces no tenía nada, y para cambiar esa realidad con las primeras que conté para militar fue con las mujeres”.

“Por eso no tengo dudas que con estas grandes mujeres y sus convicciones este 2 de julio se va a dar lo que debimos tener el 14 de mayo, que, a través del voto ciudadano, y gracias a su militancia, se ratifique que los sanjuaninos quieren que este modelo continúe gobernando la provincia de San Juan como lo hace Sergio, y la garantía de esa continuidad se llama Rubén Uñac, ante vos Rubén y ante esta militancia quiero comprometerme a trabajar con el corazón y el alma para que juntos, en San Juan se sigan haciendo grandes cosas”, finalizó.

Integrantes de la mesa de Mujeres

Fernanda Paredes también dijo unas palabras sobre el escenario. “Los peronistas estamos acostumbrados a caernos y a levantarnos, ahora las necesitamos a todas ustedes, nadie sobra en este proyecto, las puertas de este partido están siempre abiertas y me emociona que estemos acá reunidas con la fórmula de Rubén y Cristian”.

Agregó que “si hay alguien que ha acompañado esta rama femenina durante los últimos siete años ha sido Rubén, porque siempre estuvo presente en nuestras actividades, por eso era necesario encontrarnos para decirle acá estamos, cuenten con nosotras y con nuestra militancia”.

A su turno, Silvia Pérez expresó que “cuando me dijeron que el candidato a gobernador iba a ser Rubén dije ‘es el mejor’ porque ellos han construido este proyecto. Conozco su inteligencia, su decisión, y sé que tiene mucho que ver en este proyecto que lleva adelante Sergio. Ellos se complementan como hermanos, ahora nosotros tenemos que trabajar para que el 2 de julio le levantemos la mano a nuestro gobernador Rubén Uñac y a nuestro vicegobernador Cristian Andino”.

Finalmente, Marcela Monti destacó que el encuentro podía resumirse en dos palabras: convicción y esperanza. “Convicción porque todas las que estamos acá estamos convencidas de este proyecto y que las personas que lo pueden llevar adelante son Rubén y Cristian.

Lo que nos pasó nos duele todavía en el corazón, pero nos dio mucha más fuerza para salir a defender este proyecto y queremos decirles a ellos hoy que cada una de nosotras, en el lugar que ocupa, vamos a decirle a toda la gente por qué votar a Rubén y a Cristian. Cuenten con nosotras que haremos un trabajo incansable hasta el 2 de julio para continuar con este proyecto y que San Juan pueda seguir creciendo”.

Caminata en Chimbas

Antes del acto del Partido Justicialista, el candidato Rubén Uñac caminó Villa Observatorio en Chimbas junto a los ex candidatos departamentales.