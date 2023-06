Rubén Uñac: “Proponemos la continuidad de un modelo exitoso, apostamos a seguir sumando calidad”

miércoles, 14 de junio de 2023 00:00

“El liderazgo de San Juan en el país se logró con el aporte de los 19 departamentos de la provincia y es lo que vamos a seguir haciendo, sumar la contribución de todos para seguir desarrollando a San Juan. Nosotros proponemos la continuidad de un modelo que ha demostrado ser exitoso, y apostamos a seguir sumando calidad; sabemos que aún falta mucho por hacer”, dijo Rubén Uñac, senador y candidato a gobernador de la subagrupación Vamos San Juan, en una visita al departamento 9 de Julio, este martes.

Lo acompañaron en la recorrida, la ministra de Hacienda, Marisa López; el ministro de Minería, Carlos Astudillo; el intendente electo, Daniel Banega, el resto de los excandidatos a intendente de Vamos San Juan; vecinos y militancia del departamento.

El senador destacó las viviendas que se están construyendo en el departamento y las que están próximas a iniciarse en el terreno expropiado por el IPV. “Cada casa que el gobierno de la provincia construye es una ilusión, la ilusión de una familia que sueña con su techo digno. Pero, además, cada casa es un logro de una gestión que convirtió a San Juan en la provincia que más viviendas construye en el país”, aseguró.

El senador también mencionó que la obra pública en general es una de las actividades que más mano de obra registrada genera en la provincia. “Pero además de sostener el empleo, la construcción en general, tiene que ver con una actividad que mantiene activos otros sectores de la economía, y en eso también se ha destacado la gestión de Sergio Uñac”, remarcó el candidato.

Luego de compartir, como en cada caminata, mates y café con los vecinos y vecinas, Uñac remarcó que “tenemos que votar con el corazón y también con la cabeza, no nos dejemos engañar con cambios no llevan a nada porque no saben a dónde quieren ir. La fórmula Uñac – Andino es garantía de continuidad de un modelo que es ejemplo en la Argentina”.