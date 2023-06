Orrego en Rawson: "La educación es el arma más poderosa, vamos a abordar ese tema"

miércoles, 14 de junio de 2023 18:53

Esta tarde, el candidato a gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó el departamento Rawson junto a su compañero de fórmula, Fabián Martín, y juntos dialogaron con los vecinos sobre diferentes problemáticas.

En el recorrido, resaltó diferentes puntos que catalogó de "sensibles" en la sociedad, sobre los cuales trabajará en el caso de llegar a la gobernación. Entre ellos resaltó la seguridad y la educación.

"Hemos generado una planificación, tanto en la primera como en la segunda etapa, de llegar cada día a más hogares. Con Fabián (Martín) y muchos referentes buscamos llegar a cada punto de nuestra tierra, convencidos de que el 2 de julio la gente nos va a dar la oportunidad de gobernar la provincia", dijo en rueda de prensa.

Acompañado por la militancia, aseguró en cuanto al área de la salud, que: "Me comprometí que en Rawson vamos a hacer un hospital pediátrico, es algo que tenemos planificado. Es un lugar estratégico en el mapa de San Juan no sólo porque el departamento es grande, sino porque van a poder visitarnos de distintos departamentos también. Que el día de mañana, los sanjuaninos no tengan que estar viajando al Hospital Notti o al Italiano para hacer ver a nuestros hijos con especialistas".

Y agregó: "Las áreas más sensibles son seguridad y educación (...) hay escuelas que se encuentran en una situación edilicia mala, vamos a abordar esos temas. Un niño debe educarse en un lugar sano con todas las condiciones. Estoy convencido que la educación es el arma más poderosa de todas, por eso vamos a generar el boleto educativo gratuito para los niños y jóvenes que quieran llegar a los establecimientos escolares, para el personal auxiliar y para los docentes".

Elecciones nacionales

De cara a las presentaciones de listas a nivel nacional, Orrego se refirió a si integrará algunas de las listas. "Después de la firma de actas, hay un espacio de tiempo donde vienen conversaciones, diálogos. En mi cabeza y la de Fabián está ser gobernador y vicegobernador de San Juan, veremos para adelante qué sucede y, llegado el momento, encontraremos quiénes nos van a representar", destacó.