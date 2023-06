Gattoni evalúo las candidaturas simultáneas: "no le hacen bien a la política ni a San Juan"

miércoles, 14 de junio de 2023 12:11

En la previa de presentación de frentes y en la última fase de la campaña para los comicios para gobernador, el actual vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni hizo una evaluación de las dobles candidaturas.

"Sobre candidaturas simultáneas, desde lo ético no es lo mejor y debe identificarse o con el cargo de gobernador o de senador. Creo que hay que tenerlo muy en claro: si lo que quiero es un cargo, es poco ético y no le hace bien a la política ni a la provincia", expresó en rueda de prensa.

Acerca de lo próximo en el calendario electoral, dijo que "la presentación del Frente ya lo tenemos resuelto; este es un plazo formal. Los componentes son los mismos de las elecciones provinciales. Las listas son consensuadas y no necesariamente debe haber un candidato único. Hoy tenemos dos espacios en nuestro frente y es probable que avance cada uno o puede existir un frente único. Pero creo que primará lo primero".

Sobre el avance de la campaña hizo un balance positivo: "vamos bien y se ha hecho un contacto más personal. Nos hubiera gustado un debate y lo vengo planteando desde que se inició la campaña del 14 de mayo. No tuvimos el eco suficiente y no creo que haya tiempos. Si se da, aceptamos el desafío porque hay muchas cosas para debatir de cada una de las gestiones. Me parece fantástico que haya debate".

Por último, sobre las candidaturas para los comicios nacionales, destacó que "todavía no hay nada definido y hay conversaciones encabezadas por el gobernador pero no hay definiciones todavía".