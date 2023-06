Fundación de San Juan: Uñac pidió "dar una lección de democracia" y anticipó su futuro político

martes, 13 de junio de 2023 11:12

En los actos por un nuevo aniversario de la Fundación de San Juan, el gobernador Sergio Uñac hizo una lectura política y remarcó que en la provincia "hay que cuidar los intereses locales"

Este martes, el gobernador señaló a la prensa que "tenemos mucho para festejar. En la última década logró consolidar ciertos logros económicos y sociales que son los que tenemos que mantener, ante acercamientos del centralismo porteño que preocupan. Por ejemplo, en un caso de reelecciones de Buenos Aires, el Procurador de la Nación resolvió con la otra mitad de la biblioteca que no usó con San Juan. Este es el análisis que tenemos que hacer en este aniversario de la fundación de la provincia".

Y destacó a continuación que "los sanjuaninos tenemos que abroquelarnos y generar un gran scrum o una línea que nos permita defender los intereses de San Juan porque así como vinieron por eso, pueden venir por cualquier otra cosa desde lo económico. O desde los logros como es tener una provincia equilibrada".

Resaltó que, al no ser candidato a gobernador, "sólo trabajo para que este modelo tenga continuidad. Cuatro jueces de la Corte Suprema, algunos de ellos sin conocer San Juan, han tomado determinaciones en colaboración con gente que fue desde San Juan a entregar allá a la provincia. Paralizaron la elección y el 2 de julio, habrá que ir a votar. Espero que les demos una gran lección de democracia".

Sobre su futuro, dijo que acompañará a los candidatos de su frente "para que el proyecto tenga continuidad y esa es mi visión. Quien ejerza las máximas obligaciones tiene que ir a Buenos Aires a reclamar no a entregar cosas que nos corresponden a los sanjuaninos. Esa actitud lo tuve durante casi 8 años y lo hice frente a gobiernos opositores y de la misma línea".

El futuro

En diálogo con la prensa, el actual mandatario destacó que si su hermano Rubén es elegido gobernador, "me gustaría acompañarlo desde algún lugar en la Nación. Me parece que tendría que aceitar todos los mecanismos que los conozco porque los he visitado hace más de 7 años. Sería aceitar los mecanismos nacionales para la llegada de fondos, que mucho cuestan, desde Buenos Aires a San Juan.

Marcó que este miércoles se presentará el Frente de cara a las elecciones del 2 de julio y "será sin cambios. Ultimaremos detalles y van los mismos partidos ".